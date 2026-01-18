Denuncian verduras en mal estado en La Anónima de Perito Moreno: “El olor a podrido era insoportable”

Clientes de la sucursal de La Anónima ubicada sobre la avenida Perito Moreno denunciaron públicamente la presencia de frutas y verduras en mal estado, con fuertes olores a descomposición que se percibían en gran parte del sector de alimentos frescos.

Según relataron los consumidores, la situación fue advertida este Viernes alrededor de las 20 horas, cuando al recorrer la zona de frutas y verduras se encontraron con productos visiblemente deteriorados y un olor “horrible a podrido”, que incluso se mezclaba con el aroma de otros sectores del supermercado.





“Se distinguía claramente olor a papas y huevos podridos, pero lo peor fue encontrar uvas en muy mal estado”, expresó una clienta. Además, indicó que las cerezas, duraznos y ciruelas que se encontraban cerca también presentaban signos evidentes de descomposición.





Los reclamos también alcanzaron a los tomates exhibidos en la góndola frontal, que según los testigos “estaban muy mal” y generaban un olor tan fuerte que se sentía incluso en el sector de productos de limpieza.





“El olor era insoportable, se sentía hasta la góndola de limpieza y ahí se mezclaba con el olor a huevos podridos”, agregaron.









La situación generó preocupación entre los clientes, no solo por el estado de los productos, sino también por el riesgo sanitario que implica la comercialización de alimentos en condiciones inadecuadas. La falta de rotación, control y descarte de mercadería en mal estado puede derivar en problemas de salud para los consumidores.





Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, los clientes solicitaron una intervención urgente para garantizar la higiene, el control de calidad y el cumplimiento de las normas bromatológicas vigentes.





El reclamo vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles sanitarios en grandes superficies comerciales, especialmente en áreas sensibles como frutas, verduras y alimentos frescos, donde la descomposición puede avanzar rápidamente y generar focos de contaminación.