(Vídeo) Caos en Aerolienas Argentina: Vuelo 1870 con destino a Ushuaia se desvió a Comodoro y no voló hasta la capital fueguina

Pasajeros del vuelo 1870 de Aerolíneas Argentinas vivieron una odisea que duró más de nueve horas: desvío a Comodoro Rivadavia, regreso inesperado a Ezeiza, largas filas, reprogramaciones eternas y traslado forzoso a Aeroparque. Denuncian maltrato, ausencia total de información y dudan de que el motivo haya sido “mal clima”, como afirmó la empresa.

Un vuelo que nunca llegó a Ushuaia





El vuelo 1870 despegó de Aeroparque a las 19:40 con destino a Ushuaia, pero jamás llegó al Fin del Mundo.

Según relataron los propios pasajeros, la aeronave aterrizó a las 23:00 en Comodoro Rivadavia, donde estuvo detenida sin información clara. Minutos más tarde, la tripulación anunció que el vuelo sería desviado nuevamente a Buenos Aires, supuestamente por “mal tiempo” en Ushuaia.





Sin embargo, los usuarios cuestionan la versión oficial: “Anoche en Ushuaia no había temporal, ni viento, ni nieve. El clima estaba normal. Esto no fue meteorológico”, afirmó una pasajera.





Muchos sospechan que podría tratarse de un conflicto gremial o interno, aunque Aerolíneas Argentinas no emitió ningún comunicado que explique lo ocurrido.

Regreso forzoso, madrugada eterna y desorganización total





Los pasajeros partieron desde Comodoro con destino a Ezeiza a las 12:08, llegando recién a las 2:30 de la madrugada.





Ahí comenzó otro calvario: Filas interminables para reprogramar vuelos, que comenzaron a las 3:30 y se extendieron durante horas.





Traslado obligatorio desde Ezeiza a Aeroparque, con un ticket de taxi entregado por la aerolínea.