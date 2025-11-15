(Vídeo) Caos en Aerolienas Argentina: Vuelo 1870 con destino a Ushuaia se desvió a Comodoro y no voló hasta la capital fueguina

Pasajeros del vuelo 1870 denuncian caos, desvíos y mal servicio de Aerolíneas Argentinas tras no aterrizar en Ushuaia pese al buen clima.
Pasajeros del vuelo 1870 de Aerolíneas Argentinas vivieron una odisea que duró más de nueve horas: desvío a Comodoro Rivadavia, regreso inesperado a Ezeiza, largas filas, reprogramaciones eternas y traslado forzoso a Aeroparque. Denuncian maltrato, ausencia total de información y dudan de que el motivo haya sido “mal clima”, como afirmó la empresa.
Un vuelo que nunca llegó a Ushuaia
El vuelo 1870 despegó de Aeroparque a las 19:40 con destino a Ushuaia, pero jamás llegó al Fin del Mundo.
Según relataron los propios pasajeros, la aeronave aterrizó a las 23:00 en Comodoro Rivadavia, donde estuvo detenida sin información clara. Minutos más tarde, la tripulación anunció que el vuelo sería desviado nuevamente a Buenos Aires, supuestamente por “mal tiempo” en Ushuaia.
Sin embargo, los usuarios cuestionan la versión oficial: “Anoche en Ushuaia no había temporal, ni viento, ni nieve. El clima estaba normal. Esto no fue meteorológico”, afirmó una pasajera.
Muchos sospechan que podría tratarse de un conflicto gremial o interno, aunque Aerolíneas Argentinas no emitió ningún comunicado que explique lo ocurrido.
Regreso forzoso, madrugada eterna y desorganización total
Los pasajeros partieron desde Comodoro con destino a Ezeiza a las 12:08, llegando recién a las 2:30 de la madrugada.
Ahí comenzó otro calvario: Filas interminables para reprogramar vuelos, que comenzaron a las 3:30 y se extendieron durante horas.
Traslado obligatorio desde Ezeiza a Aeroparque, con un ticket de taxi entregado por la aerolínea.
Más demoras: “Con suerte te daban un taxi a las 6 de la mañana”, denuncian. Obligación de retirar el equipaje y volver a hacer todo el proceso desde cero: check-in, despachos y nuevas esperas.
Entre los afectados había adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida, quienes estuvieron varados toda la noche sin asistencia adecuada.
Aerolíneas en silencio y Ushuaia sin problemas climáticos
Lo que más irritó a los pasajeros fue la falta absoluta de información oficial.
Mientras Aerolíneas insistía con el argumento del “mal tiempo”, en Ushuaia no se registraron condiciones climáticas adversas: no hubo temporal, ni vientos fuertes, ni nieve.
A primera hora de este sábado —6:25 de la mañana— pasajeros seguían sin respuestas concretas. Según informan pasajeros, van subiendo pasajeros en distintos vuelos para retornar a Ushuaia.
Una situación repetida
Los reclamos por mal servicio, reprogramaciones improvisadas y falta de asistencia se repiten semana tras semana en vuelos hacia Ushuaia y Río Grande. El episodio vuelve a encender el debate sobre la calidad del servicio, la transparencia de la información y las decisiones operativas de Aerolíneas Argentinas.
