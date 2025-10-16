Crisis sin precedentes en el Hospital Regional Ushuaia: renuncia masiva de jefes de servicio por falta de apoyo del Ministerio de Salud

Renuncia masiva en el Hospital Regional Ushuaia: los jefes dejaron sus cargos por falta de apoyo del Ministerio de Salud y denuncian una crisis.

Los principales jefes del Hospital Regional Ushuaia presentaron su renuncia indeclinable a los cargos de conducción. Denuncian falta de acompañamiento, diálogo y reconocimiento económico. El sistema sanitario quedó al borde del colapso.

USHUAIA.– La salud pública fueguina atraviesa una crisis sin precedentes. En una medida inédita, los jefes de los principales Departamentos del Hospital Regional Ushuaia presentaron una renuncia masiva e indeclinable a sus cargos jerárquicos, exponiendo un profundo conflicto con el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y un agotamiento institucional que pone en jaque la atención sanitaria en la capital provincial.

La decisión fue formalizada este miércoles a las 13:28, cuando los profesionales ingresaron una carta por mesa de entrada dirigida a la ministra de Salud, al secretario de Salud y a la Dirección General del hospital. En el documento, los firmantes señalan que la medida fue tomada “de manera colectiva y reflexiva, luego de constatar que, durante los últimos años de gestión ministerial, no han contado con el acompañamiento necesario para el desarrollo adecuado de sus funciones ni para la resolución de las problemáticas que afectan a cada una de sus áreas”.

Los jefes remarcaron la falta de reconocimiento institucional y económico hacia las jefaturas de Servicio y Departamento, un déficit que —advierten— repercute directamente “en la motivación, el compromiso y la posibilidad de sostener una gestión sanitaria de calidad para la comunidad”.

“Esta situación refleja una ausencia de apoyo, diálogo y valoración del trabajo técnico y humano que diariamente desempeñamos, y resulta incompatible con la responsabilidad que implican los cargos de conducción dentro del hospital”, expresa el texto.

A pesar de la contundencia de la medida, los profesionales aclararon que continuarán garantizando la atención a la comunidad, reafirmando su compromiso con la salud pública y con los equipos de trabajo.

La carta lleva las firmas de los principales referentes del hospital, entre ellos Mario Estévez (Servicios Complementarios), Abel Fonseca (Clínica Médica), Roberto Moreyra (Internación), Silvina González (Emergencias), Mariana Moira Álamo (Clínica Médica) y Verónica Áhgel (Gestión y Acceso a la Atención), entre otros.

renuncia masiva de jefes de hospital ushuaia

La renuncia simultánea de las máximas autoridades técnicas del Hospital Regional Ushuaia provoca un terremoto político y sanitario, al dejar al descubierto las tensiones internas con la cúpula del Ministerio de Salud y el cansancio del personal jerárquico frente a la falta de respuestas.

El Hospital Regional Ushuaia, principal centro asistencial de Tierra del Fuego, queda ahora en una situación de extrema fragilidad, sin conducción médica efectiva en gran parte de sus áreas. Mientras tanto, el silencio oficial del Ministerio de Salud y la ausencia de pronunciamientos públicos solo profundizan la preocupación entre los trabajadores y los pacientes.

