Allanaron una vivienda y requisaron un vehículo en Ushuaia: el operativo tuvo resultado positivo

Personal policial llevó adelante un allanamiento y una requisa vehicular en el marco de una investigación por el hurto de una billetera ocurrido en un centro comercial de la calle Perito Moreno. El procedimiento arrojó resultados positivos y permitió secuestrar varios elementos de interés para la causa.

El operativo se realizó este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ushuaia, en una vivienda ubicada sobre Belgrano al 200, residencia de Darío Alejandro Ampuero, de 41 años.





Además, se efectuó una requisa sobre un automóvil Kia Picanto, vinculado a la investigación. En ambos lugares se incautaron objetos relevantes para el avance del caso.





El propietario del domicilio fue notificado de sus Derechos y Garantías Procesales, quedando los elementos secuestrados a disposición del juzgado interviniente. El procedimiento se enmarca en las actuaciones policiales que buscan esclarecer el robo de la billetera sustraída días atrás en la zona comercial del paseo Perito Moreno.