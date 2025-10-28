Arranca en Ushuaia un juicio clave: una mujer denunció abuso sexual mientras ejercía la prostitución

Ushuaia: inicia juicio por abuso sexual agravado contra una mujer que ejercía la prostitución. Policía evitó un ataque peor y detuvo al acusado.

Un hombre con antecedentes penales será juzgado por abuso sexual agravado en Playa Larga. La víctima pudo ser rescatada gracias al rápido accionar policial.

Este miércoles 29 de octubre comenzará un juicio sin precedentes en la capital fueguina: un hombre de nacionalidad boliviana, identificado como Alfredo Mejía Pérez (41), enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y lesiones leves agravadas contra una joven de 27 años que ejercía la prostitución.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1° de febrero de 2025, en el ingreso a la Reserva Natural de Playa Larga. Según la acusación fiscal, Mejía Pérez contactó a la joven a través de WhatsApp, tras ver un anuncio de servicios sexuales en redes sociales.

La mujer aceptó encontrarse con él bajo la condición de no alejarse demasiado de su domicilio, pero una vez a bordo del vehículo, el imputado la llevó hacia la zona costera. Al advertir el peligro, la denunciante logró enviar su ubicación a dos amigas e intentó escapar, pero fue amenazada con un cuchillo, despojada de su teléfono y abusada contra su voluntad dentro del rodado.

La intervención policial fue determinante: un patrullero que recorría el sector detectó la situación dentro del vehículo estacionado y actuó de inmediato, rescatando a la joven y deteniendo al agresor. Mejía Pérez permanece con prisión preventiva desde hace ocho meses debido a sus antecedentes por delitos violentos cometidos en 2011.

El debate será no público y contará con la declaración de nueve testigos. El tribunal estará compuesto por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón. El Ministerio Público Fiscal será representado por Eduardo Urquiza, mientras que la defensa del imputado recaerá en Adriana Varisco. La Fiscalía de Género, a cargo de María Paula Schapochnik, intervendrá en acompañamiento a la víctima.

El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad extrema que enfrentan las mujeres que ejercen la prostitución en la provincia y la necesidad de fortalecer políticas de prevención y protección.

  1. Anónimooctubre 28, 2025

    Es prostituta no hay abuso

  2. Anónimooctubre 28, 2025

    Voy a denunciar a mi agresor que me noqueo en clases de boxeo

  3. Anónimooctubre 28, 2025

    Recontra putas ....y ahora quiere indemnización, por algo las hacen cagar

