Denuncian colectivos ocupados ilegalmente en la vía pública que se utilizan para alquiler tuuristico

La preocupación vecinal volvió a estallar en la ciudad más austral del mundo. Residentes del barrio informaron que varios colectivos abandonados en la vía pública están siendo utilizados como viviendas desde hace más de un año, e incluso serían alquilados de manera irregular.

Además, denuncian que quienes habitan allí arrojan los desechos en la calle, afectando directamente espacios donde circulan familias y turistas. Uno de estos vehículos se ubica en la entrada del barrio Caiquén, donde —según relataron— se cavó una zanja que deriva los residuos hacia una garita de colectivo.





“Lucran con el espacio público y ocupan ilegalmente ese lugar. Los desechos los tiran en la vereda y en la garita. Y la Municipalidad permite todo esto”, expresó con indignación, uno de los vecinos que decidió hacer pública la situación.



