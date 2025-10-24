Denuncian colectivos ocupados ilegalmente en la vía pública que se utilizan para alquiler tuuristico

Vecinos denuncian colectivos ocupados y alquilados ilegalmente en Ushuaia. Desechos en la vía pública y falta de controles municipales generan indigna
La preocupación vecinal volvió a estallar en la ciudad más austral del mundo. Residentes del barrio informaron que varios colectivos abandonados en la vía pública están siendo utilizados como viviendas desde hace más de un año, e incluso serían alquilados de manera irregular.
Además, denuncian que quienes habitan allí arrojan los desechos en la calle, afectando directamente espacios donde circulan familias y turistas. Uno de estos vehículos se ubica en la entrada del barrio Caiquén, donde —según relataron— se cavó una zanja que deriva los residuos hacia una garita de colectivo.
“Lucran con el espacio público y ocupan ilegalmente ese lugar. Los desechos los tiran en la vereda y en la garita. Y la Municipalidad permite todo esto”, expresó con indignación, uno de los vecinos que decidió hacer pública la situación.
“Esto está mal visto en una ciudad turística”
Los habitantes del sector aseguran que la falta de controles por parte del Municipio no solo degrada el entorno urbano, sino que daña la imagen de la capital fueguina: “Ushuaia es una ciudad turística. No pueden permitir que esto siga. Si todos los que alquilamos hiciéramos lo mismo, sería una villa al costado de la Ruta 3”.
Mientras las denuncias crecen, la Municipalidad aún no ha intervenido en la situación, aunque ya han expresado que es algo que se tiene que regular.
Los vecinos exigen que las autoridades:
- Retiren los colectivos ocupados
- Investiguen el presunto alquiler y lucro ilegal
- Controlen el vuelco de residuos
- Protejan los espacios públicos y la imagen turística de Ushuaia
“Queremos que tomen cartas en el asunto de inmediato”, insistieron.
