Encuentran sin vida a una mujer en el Monte Gallinero

Hallan sin vida a una mujer de 78 años en su casa del barrio Monte Gallinero. Investigan si fue una descompensación, una caída o un paro cardíaco.

USHUAIA.– Una mujer de 78 años fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la tira 5 del barrio Monte Gallinero, durante la noche del sábado 4 de octubre.

Personal policial, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar tras un aviso que alertaba sobre un presunto accidente doméstico.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la mujer sin signos vitales dentro del baño. Según relataron vecinos, la víctima padecía diabetes insulinodependiente.

Las primeras versiones señalan que podría haberse descompensado, aunque no se descarta que haya sufrido una caída o un paro cardíaco. Lo único confirmado hasta el momento es que presentaba un golpe visible. Las causas del fallecimiento son materia de investigación, a la espera del informe oficial que determine las circunstancias del hecho.

