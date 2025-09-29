Javier Milei suspendió la caminata en Ushuaia por baja convocatoria y fuertes protestas

Milei suspendió su caminata en Ushuaia: apenas reunió 100 personas y enfrentó masivas protestas en rechazo a su visita presidencial.
La esperada caminata del presidente Javier Milei por el centro de Ushuaia, que buscaba replicar los encuentros masivos de su campaña de 2023, fue suspendida este por la escasa convocatoria y la presión de fuertes protestas en distintos puntos de la ciudad.
El mandatario apenas logró concentrar a unas 100 personas en la puerta del hotel donde se hospedaba, antes de dirigirse directamente al aeropuerto. Según detallaron testigos, el acto se redujo a cinco minutos de discurso improvisado con un megáfono, tras lo cual Milei se subió a un vehículo oficial y partió rumbo a su vuelo de regreso.
La decisión de suspender la caminata generó un fuerte contraste con las expectativas del oficialismo, que esperaba mostrar músculo político en la capital fueguina.
En paralelo, organizaciones sindicales, sociales y políticas llevaron adelante marchas y banderazos en rechazo a la visita presidencial y a las medidas de ajuste impulsadas por la Casa Rosada.
La ciudad esta marcada por un clima de tensión: mientras la convocatoria oficialista languidecía, los reclamos en las calles evidenciaron un amplio rechazo social al Gobierno nacional.
No hay problemas, el voto sigue siendo secreto. Cuando se cuenten luego del comicio veremos la efectividad de las movilizaciones de los gremios.
