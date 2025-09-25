Se jubiló Mariel Calchaquí, la ex diputada fueguina que truchó un título secundario

El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego, mediante el Decreto 2239/25, aceptó la renuncia para jubilarse de María Adela “Mariel” Calchaquí, quien se desempeñaba como agente en el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

Calchaquí había sido denunciada por presentar un título secundario falso para ingresar como empleada estatal. La investigación fue revelada en su momento por este portal, Crónicas Fueguinas, que expuso la documentación adulterada proveniente de una escuela del Chaco, donde se confirmaba que la entonces funcionaria había cobrado durante años con un título inexistente, incluso cuando ya se desempeñaba como diputada nacional por el PJ (2008-2011).





En octubre de 2014, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte la condenó a 2 años de prisión en suspenso por el delito de fraude contra la Administración Pública. Sin embargo, la causa terminó extinguiéndose al firmar un convenio con el Estado mediante el cual abonó sumas dinerarias mal percibidas, lo que luego permitió la prescripción del caso.





Pese al antecedente judicial, Calchaquí nunca fue exonerada del Estado. En 2024 reapareció como asesora adscripta del concejal Nicolás Pelolli en el Concejo Deliberante de Ushuaia, con el objetivo de completar los años de servicio necesarios para jubilarse.





Finalmente, el Decreto 862/25 la reincorporó formalmente al Estado provincial el pasado 3 de abril y, al día siguiente, presentó la documentación para acceder a la jubilación. Ahora, se le aceptó la renuncia con el beneficio previsional en la categoría 23.





El caso Calchaquí vuelve a encender la polémica sobre cómo funcionarios con antecedentes judiciales logran reinsertarse en la administración pública y retirarse con beneficios jubilatorios completos.