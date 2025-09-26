Javier Milei estara en Ushuaia la semana que viene en el marco de la campaña electoral

El presidente Javier Milei confirmó su visita a Tierra del Fuego como parte de la gira federal rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El mandatario arribará a Ushuaia el 29 de septiembre, donde encabezará un acto político en la intersección de San Martín y Don Bosco, una de las esquinas más concurridas del centro de la ciudad.

Será la segunda vez que Milei pise Ushuaia, en un contexto nacional atravesado por debates sobre la política económica, la coparticipación federal y el rol estratégico de la provincia en el Atlántico Sur.





En el plano local, la llegada del jefe de Estado busca respaldar a los referentes de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, con el objetivo de consolidar el espacio y mejorar el desempeño electoral frente a los comicios legislativos.





La elección del punto de convocatoria también tiene un valor simbólico: la esquina de San Martín y Don Bosco se ubica en pleno corazón de la capital fueguina y garantiza un escenario de alto impacto político y mediático.