Un auto volcó en Ruta 3 y tres personas fueron trasladadas al hospital

0 0 22 septiembre 2025 2025-09-22T00:12:00-03:00 Editar esta nota

Tolhuin: un Toyota Yaris volcó en Ruta 3 y tres personas, entre ellas un menor, fueron trasladadas al hospital modular.

Un Toyota Yaris despistó y volcó en un zanjón sobre Ruta Nacional Nº3. Dos mujeres y un adolescente de 13 años fueron asistidos y trasladados al hospital modular.
TOLHUIN.– Un nuevo siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la Ruta Nacional Nº3, a la altura de Padre Zenone, cuando un Toyota Yaris color bordó terminó despistando y volcando en un zanjón.

El vehículo era conducido por una mujer de 56 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 29 años y un adolescente de 13 años. Tras el fuerte impacto, el rodado quedó apoyado sobre su lateral izquierdo.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y constató la presencia de las tres personas, que fueron asistidas y trasladadas al Hospital Modular de Tolhuin para una mejor atención médica.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Tierra del Fuego, División Policía Científica, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito Municipal, quienes colaboraron con las tareas de auxilio y el ordenamiento de la circulación. Se labraron las actuaciones de rigor a fin de determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2364,Interes General,3187,Internacionales,151,Locales,3653,Noticias Nacionales,1398,Policiale,4,Policiales,11377,Sociedad,4975,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14466,Ultimas Noticias,12855,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Un auto volcó en Ruta 3 y tres personas fueron trasladadas al hospital
Un auto volcó en Ruta 3 y tres personas fueron trasladadas al hospital
Tolhuin: un Toyota Yaris volcó en Ruta 3 y tres personas, entre ellas un menor, fueron trasladadas al hospital modular.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4Gt7KB_u6n3TbhRbkcOZH7AA2HsTPjOP7r2-e-nbYXPOCbaspBFkmKI4V4ACEVrCOxTkZwkMqA1_3Z8td1hn2OAg4SwNCi7aMpfLmteC5nHfOdEjDu_WG9tuySaGFeZYmAjZeg0nj2X_qCbbUmEvOYA-DNihZPYDI3sVUJOObWYAGZhIWOJ-/w640-h384/vuelco%20en%20tolhuin.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4Gt7KB_u6n3TbhRbkcOZH7AA2HsTPjOP7r2-e-nbYXPOCbaspBFkmKI4V4ACEVrCOxTkZwkMqA1_3Z8td1hn2OAg4SwNCi7aMpfLmteC5nHfOdEjDu_WG9tuySaGFeZYmAjZeg0nj2X_qCbbUmEvOYA-DNihZPYDI3sVUJOObWYAGZhIWOJ-/s72-w640-c-h384/vuelco%20en%20tolhuin.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/un-auto-volco-en-ruta-3-y-tres-personas.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/un-auto-volco-en-ruta-3-y-tres-personas.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos