Un auto volcó en Ruta 3 y tres personas fueron trasladadas al hospital

TOLHUIN.– Un nuevo siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la Ruta Nacional Nº3, a la altura de Padre Zenone, cuando un Toyota Yaris color bordó terminó despistando y volcando en un zanjón.

El vehículo era conducido por una mujer de 56 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 29 años y un adolescente de 13 años. Tras el fuerte impacto, el rodado quedó apoyado sobre su lateral izquierdo.





Personal policial acudió rápidamente al lugar y constató la presencia de las tres personas, que fueron asistidas y trasladadas al Hospital Modular de Tolhuin para una mejor atención médica.





En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Tierra del Fuego, División Policía Científica, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito Municipal, quienes colaboraron con las tareas de auxilio y el ordenamiento de la circulación. Se labraron las actuaciones de rigor a fin de determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.