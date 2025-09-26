Urgente: denuncian despidos masivos y precarización laboral en La Anónima de Ushuaia

Denuncian despidos masivos en La Anónima Ushuaia: reemplazos por mano de obra precarizada y silencio del gremio de Empleados de Comercio.

Trabajadores de la cadena de supermercados La Anónima denunciaron despidos de empleados con más de dos décadas de antigüedad, ejecutados bajo el argumento de “reducción de personal”.

Según los testimonios, la modalidad aplicada por la empresa se vive como un mecanismo de presión: los empleados son citados a la oficina en pleno horario laboral para recibir la carta documento que confirma su desvinculación, lo que genera un fuerte impacto emocional y un clima de miedo entre quienes aún mantienen sus puestos.

Lo que más indigna a los trabajadores es que, mientras se despide a personal con trayectoria, la empresa reemplaza a los despedidos por jóvenes contratados de manera temporal y con salarios más bajos, lo que interpretan como una clara estrategia de precarización laboral.

Este escenario se repite en otras grandes firmas radicadas en Tierra del Fuego, como Newsan, donde abundan las denuncias por tercerización, contratos precarios y condiciones indignas en los comedores. En ambos casos, las empresas eligen abaratar costos a expensas de la salud, la estabilidad y la dignidad de los trabajadores.

“Estamos quedando desamparados. No hay respuestas del gremio de Empleados de Comercio, que debería ser el primero en defendernos”, señalaron los empleados afectados.

Frente a esta situación, exigen la intervención urgente de las autoridades laborales y políticas de la provincia para frenar lo que califican como una “máquina de precarización y desprotección de los trabajadores fueguinos”.

carta a documento entregada en pleno horario laboral en la anonima de ushuaia

  1. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Pero.....no son más libres?

  2. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Viva Milei culea…os!

  3. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Anónimo CHORROS bajen los precios

  4. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Exactamente lo que antes pedía macri y que le encanta a milei joder a la gente trabajadora a cambio de trabajo esclavo. Por algo hace rato que insisten con la ley de flexibilidad laboral que traducido es echar cuando quieran y sin motivos y sin indemnización.

  5. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Mmm en la anonima eso es.rarisimo hay gato encerrado
    Los echaron por algo

  6. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Olvídate, mientras que aya coimas y chorizos, el gremio no va aparecer camioneros funciona asi

  7. Anónimoseptiembre 26, 2025

    viva la libertad!!! boludos!!!!

  8. Anónimoseptiembre 26, 2025

    El gerente es un hdp. Ya lo vamos a cruzar por la calle

  9. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Maldito peluca y secuaces que están arruinando el país. Ya gastaste en menos de dos años 80.000 millones de dólares en hacer nada para el país y solo negocios para los ricos, casi el doble de lo que gasto macri en cuatro años en hacer nada de nada por el país.

