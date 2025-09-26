Urgente: denuncian despidos masivos y precarización laboral en La Anónima de Ushuaia

Empleados con más de 20 años de antigüedad fueron despedidos bajo la excusa de “reducción de personal”. Denuncian reemplazos por jóvenes precarizados, ausencia del gremio y un clima de miedo en los supermercados.

Trabajadores de la cadena de supermercados La Anónima denunciaron despidos de empleados con más de dos décadas de antigüedad , ejecutados bajo el argumento de “reducción de personal” .





Según los testimonios, la modalidad aplicada por la empresa se vive como un mecanismo de presión: los empleados son citados a la oficina en pleno horario laboral para recibir la carta documento que confirma su desvinculación, lo que genera un fuerte impacto emocional y un clima de miedo entre quienes aún mantienen sus puestos.





Lo que más indigna a los trabajadores es que, mientras se despide a personal con trayectoria, la empresa reemplaza a los despedidos por jóvenes contratados de manera temporal y con salarios más bajos, lo que interpretan como una clara estrategia de precarización laboral.





Este escenario se repite en otras grandes firmas radicadas en Tierra del Fuego, como Newsan, donde abundan las denuncias por tercerización, contratos precarios y condiciones indignas en los comedores. En ambos casos, las empresas eligen abaratar costos a expensas de la salud, la estabilidad y la dignidad de los trabajadores.





“Estamos quedando desamparados. No hay respuestas del gremio de Empleados de Comercio, que debería ser el primero en defendernos”, señalaron los empleados afectados.





Frente a esta situación, exigen la intervención urgente de las autoridades laborales y políticas de la provincia para frenar lo que califican como una “máquina de precarización y desprotección de los trabajadores fueguinos”.



