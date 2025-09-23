Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y pidió control estatal

0 0 23 septiembre 2025 2025-09-23T06:25:00-03:00 Editar esta nota

Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y exigió control estatal para ordenar la actividad turística en Ushuaia.

El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, advirtió sobre actividades ilegales en Laguna Esmeralda y reclamó un proyecto estatal de servicios organizados.
La situación en Laguna Esmeralda volvió a generar polémica. El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, denunció la proliferación de actividades irregulares en la zona y reclamó mayor intervención estatal para garantizar el orden, la seguridad y una mejor imagen del destino turístico.

En diálogo con FM Provincia, Cornejo describió un escenario preocupante: venta de comida sin controles, guías no habilitadas, alquiler de equipos de manera informal e improvisados ​​refugios. "Lo primero que ve un turista ya no parece natural, no parece estar limpio, no es agradable. Hoy la Laguna Esmeralda ya parece un supermercado, y eso no es una buena imagen para vender como lugar", advirtió.

El dirigente remarcó que el problema es múltiple: sanitario, de seguridad y de competencia desleal. “Es muy difícil pensar que en esas condiciones lo que te vayan a servir esté en regla, que no se haya perdido la cadena de frío o que se manipulen bien los alimentos. Además, afecta directamente a alquileres y comercios de la ciudad que pagan impuestos, alquileres y empleados, mientras otros abren el baúl de la camioneta y alquilan bastones o venden ropa sin ningún control”, señaló.

Cornejo también apuntó contra la falta de control estatal: “Lo que nos alarma es que cuando algo es ilegal, en vez de ir y sacarlo de raíz, lo dejamos crecer y después le creamos una ordenanza o una ley para que funcione. Eso no está bien”.

Un proyecto para ordenar la actividad.

El referente del sector turístico explicó que el Infuetur ya recibió un proyecto para dotar al área de un centro de servicios con confitería, refugio, estacionamiento, puestos habilitados, control de seguridad y capacidad de carga determinada.

"Yo creo que la solución va por ahí. No se trata de darle un marco legal a lo que hoy es ilegal, sino de crear una infraestructura con inversión pública y luego concesionarla, como se hace en los parques nacionales. Los servicios tienen costo, no pueden ser gratuitos, y el Estado no está en condiciones de sostenerlos por sí solo", sostuvo.

Por último, Cornejo enfatizó que la clave está en organizar la actividad turística y garantizar seguridad y sustentabilidad: “Ese proyecto, bien llevado adelante, podría ser una muy buena solución y no un parche como lo es hoy la Comisión de Auxilio, que hace un trabajo enorme pero que no debería reemplazar a la planificación estatal”.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2365,Interes General,3188,Internacionales,151,Locales,3656,Noticias Nacionales,1399,Policiale,4,Policiales,11377,Sociedad,4976,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14470,Ultimas Noticias,12859,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y pidió control estatal
Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y pidió control estatal
Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y exigió control estatal para ordenar la actividad turística en Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKYcuPrcMVaB2o1XQgN-3QB5NDL0KRO9RWGmz2qanycYXTg1J_vEWuF4Kn7QKxiKdBe-lmC3ad0EwiRAbAaNobFuZvNsl0qte4VD5lJ4ct9wpY31mSojGYgoYg1zMhlOtFPfmwTxmk4nIiK1yzXxjrQXtRtuJgRFMvMhVroEI4hyphenhyphenMMT1kKEMBW/w640-h384/laguna%20esmeralda.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKYcuPrcMVaB2o1XQgN-3QB5NDL0KRO9RWGmz2qanycYXTg1J_vEWuF4Kn7QKxiKdBe-lmC3ad0EwiRAbAaNobFuZvNsl0qte4VD5lJ4ct9wpY31mSojGYgoYg1zMhlOtFPfmwTxmk4nIiK1yzXxjrQXtRtuJgRFMvMhVroEI4hyphenhyphenMMT1kKEMBW/s72-w640-c-h384/laguna%20esmeralda.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/cornejo-alerto-que-laguna-esmeralda.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/cornejo-alerto-que-laguna-esmeralda.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos