Cornejo alertó que Laguna Esmeralda “parece un supermercado” y pidió control estatal

La situación en Laguna Esmeralda volvió a generar polémica. El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, denunció la proliferación de actividades irregulares en la zona y reclamó mayor intervención estatal para garantizar el orden, la seguridad y una mejor imagen del destino turístico.

En diálogo con FM Provincia, Cornejo describió un escenario preocupante: venta de comida sin controles, guías no habilitadas, alquiler de equipos de manera informal e improvisados ​​refugios. "Lo primero que ve un turista ya no parece natural, no parece estar limpio, no es agradable. Hoy la Laguna Esmeralda ya parece un supermercado, y eso no es una buena imagen para vender como lugar", advirtió.





El dirigente remarcó que el problema es múltiple: sanitario, de seguridad y de competencia desleal. “Es muy difícil pensar que en esas condiciones lo que te vayan a servir esté en regla, que no se haya perdido la cadena de frío o que se manipulen bien los alimentos. Además, afecta directamente a alquileres y comercios de la ciudad que pagan impuestos, alquileres y empleados, mientras otros abren el baúl de la camioneta y alquilan bastones o venden ropa sin ningún control”, señaló.





Cornejo también apuntó contra la falta de control estatal: “Lo que nos alarma es que cuando algo es ilegal, en vez de ir y sacarlo de raíz, lo dejamos crecer y después le creamos una ordenanza o una ley para que funcione. Eso no está bien”.