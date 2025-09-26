Ushuaia: buscan a un paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional

La Policía de Tierra del Fuego emitió un pedido de paradero para dar con Francisco Javier Catalán Saldivia, de 37 años, quien se ausentó del Hospital Regional Ushuaia.

USHUAIA.– La Policía de la provincia solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Francisco Javier Catalán Saldivia (37), paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional Ushuaia durante la jornada de este jueves.





Según el parte oficial, el hombre fue visto por última vez corriendo en dirección a la Avenida 12 de Octubre.





Al momento de su desaparición vestía:

Campera marrón

Pantalón oscuro

Gorro estilo hawaiano

Se adjunta fotografía oficial.





Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser comunicada de inmediato al 101 o a la comisaría más cercana.