Ushuaia: buscan a un paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional

2 0 26 septiembre 2025 2025-09-26T00:15:00-03:00 Editar esta nota

La Policía busca a Francisco Catalán Saldivia, paciente psiquiátrico fugado del Hospital de Ushuaia. Piden llamar al 101 ante cualquier dato.

La Policía de Tierra del Fuego emitió un pedido de paradero para dar con Francisco Javier Catalán Saldivia, de 37 años, quien se ausentó del Hospital Regional Ushuaia.
La Policía de Tierra del Fuego emitió un pedido de paradero para dar con Francisco Javier Catalán Saldivia, de 37 años, quien se ausentó del Hospital Regional Ushuaia.

USHUAIA.– La Policía de la provincia solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Francisco Javier Catalán Saldivia (37), paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional Ushuaia durante la jornada de este jueves.

Según el parte oficial, el hombre fue visto por última vez corriendo en dirección a la Avenida 12 de Octubre.

Al momento de su desaparición vestía:
  • Campera marrón
  • Pantalón oscuro
  • Gorro estilo hawaiano
Se adjunta fotografía oficial.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser comunicada de inmediato al 101 o a la comisaría más cercana.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoseptiembre 26, 2025

    No tienen suerte el hospital: uno lo quema, otro quiere escaparse por el techo, hoy están buscando un paciente que se escapó. No entiendo, no tienen seguridad, cámara de vigilancia u otro método para prevenir cualquier cosa que pudiera suceder??????

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 26, 2025

    No existe avenida 12 de octubre, en ese caso seria calle doce de octubre

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2368,Interes General,3192,Internacionales,152,Locales,3679,Noticias Nacionales,1401,Policiale,5,Policiales,11385,Sociedad,4981,Tecno,76,Tendencias,133,Titulares,14495,Ultimas Noticias,12884,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia: buscan a un paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional
Ushuaia: buscan a un paciente psiquiátrico que se fugó del Hospital Regional
La Policía busca a Francisco Catalán Saldivia, paciente psiquiátrico fugado del Hospital de Ushuaia. Piden llamar al 101 ante cualquier dato.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46Y0ee9dbKG8VmFdl2zSRu7v8eKwjvywbesvy3lvBiOv-7p-BV2lRj68zNC11KRVYgB3V0VNnh3JM6mBr5y4Pmk12toaque2xAmLYAwIOofNJdDv5ODUMuqtNnFyam52BmGIPs4oOWdCYXBI2lEiD9JjeERo6I-4yPa7YzOmQ6qz346heCBFl/w640-h384/solicitud%20de%20paradero%20de%20Francisco%20Javier%20Catal%C3%A1n%20Saldivia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg46Y0ee9dbKG8VmFdl2zSRu7v8eKwjvywbesvy3lvBiOv-7p-BV2lRj68zNC11KRVYgB3V0VNnh3JM6mBr5y4Pmk12toaque2xAmLYAwIOofNJdDv5ODUMuqtNnFyam52BmGIPs4oOWdCYXBI2lEiD9JjeERo6I-4yPa7YzOmQ6qz346heCBFl/s72-w640-c-h384/solicitud%20de%20paradero%20de%20Francisco%20Javier%20Catal%C3%A1n%20Saldivia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ushuaia-buscan-un-paciente-psiquiatrico.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ushuaia-buscan-un-paciente-psiquiatrico.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos