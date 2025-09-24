Gustavo Melella y Agustín Tita abandonan Tierra del Fuego: paros, desempleo e inseguridad mientras hacen campaña en Buenos Aires

Crisis en educación, seguridad y empleo en Tierra del Fuego: Melella y Tita priorizan su agenda política antes que a los fueguinos.
Mientras la provincia se hunde en conflictos docentes, pérdida de empleos y una creciente percepción de inseguridad, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita, parecen más preocupados por la política nacional que por resolver los problemas de los fueguinos.
Tierra del Fuego atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años. En educación, los paros y el conflicto salarial con el gremio docente SUTEF se multiplican, dejando a miles de estudiantes sin clases y a las familias rehenes de un sistema que no encuentra solución. Lejos de garantizar condiciones dignas, el gobierno de Gustavo Melella responde con parches y anuncios grandilocuentes, mientras los problemas estructurales siguen intactos.
En el plano laboral, la situación es aún más alarmante: en los últimos dos años se perdieron más de 10 mil empleos registrados, según estimaciones económicas, y la desocupación trepó al 8,3%, la más alta de la región patagónica. La caída de la industria electrónica y la falta de políticas de contención provincial empujan a cientos de familias a la incertidumbre, con un gobierno provincial que se limita a responsabilizar a la Nación sin mostrar alternativas concretas. Mientras, Gustavo Melella y Agustín Tita, se la pasan de paseo por Buenos Aires de campaña.
Hasta ahora, están muy enfocados en anuncios de campaña, como la de la central eléctrica (VER), en donde el Gobernador anuncia junto al ministro jefe de gabinete, candidato a Diputado Nacional y Cristina López, candidata a Senadora.
En materia de seguridad, el discurso oficial insiste en que Tierra del Fuego tiene bajos índices de criminalidad. Sin embargo, la percepción ciudadana es muy distinta: barrios inseguros, delitos que preocupan y un Estado que aparece más en conferencias de prensa que en las calles.
En medio de este panorama, la figura de Agustín Tita, ministro jefe de Gabinete, se volvió un símbolo del desinterés por los problemas reales de los fueguinos. Tita pasa más tiempo en Buenos Aires que en Tierra del Fuego, enfocado en tejer alianzas para su candidatura a diputado nacional, mientras la provincia se hunde entre baches sociales y económicos.
La gestión de Gustavo Melella, con Tita como brazo político, muestra un contraste cada vez más evidente: dirigentes preocupados por su futuro electoral y ciudadanos abandonados a su suerte. Tierra del Fuego reclama soluciones urgentes, pero su dirigencia parece mirar hacia otro lado.
Tita va al gimnasio del shopping para ver si puede chonguear a escondidas del puto mayor.ResponderBorrar
este tita es un enfermo mental. no se puede ir en contra de la NATURALEZA, o ea contra la base de la creacion terrenal. este puto inventa meterce un pene, en su ano!!Borrar
lesbianas, trolos, gays, trans..PENA DE MUERTE A ESTOS ENFERMOS MENTALES!!!
HAGA PATRIA...MATE UN ENFERMO SEXUAL!!
Ma que campaña, se van a hacer ortear por los senegaleses a Buenos Aires.ResponderBorrar
Todo pago por el pueblo fueguino.
Deberían intervenir la provinciaResponderBorrar
Salud, personal pésimo pago
Docente mal pagos
Seguridad mal pagos lo peor de la Argentina
Políticos multimillonario
Jueves multimillonario
Ahora se enteran de esto? La gobernadora es la súper ministra castillo.ResponderBorrar
Se de luna de mielResponderBorrar
DOS SIDOSOS.ResponderBorrar
Tremendo delincuente, viven todo el tiempo en baires y se olvidan que hay que solucionar en tdfResponderBorrar
Tita le hace el tuje a melella, por eso esta donde estaResponderBorrar
tita no arregla los quilombos de tierra del fuego y quiere ser diputadoResponderBorrar