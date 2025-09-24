Gustavo Melella y Agustín Tita abandonan Tierra del Fuego: paros, desempleo e inseguridad mientras hacen campaña en Buenos Aires

10 0 24 septiembre 2025 2025-09-24T00:08:00-03:00 Editar esta nota

Crisis en educación, seguridad y empleo en Tierra del Fuego: Melella y Tita priorizan su agenda política antes que a los fueguinos.

Mientras la provincia se hunde en conflictos docentes, pérdida de empleos y una creciente percepción de inseguridad, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita, parecen más preocupados por la política nacional que por resolver los problemas de los fueguinos.

Tierra del Fuego atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años. En educación, los paros y el conflicto salarial con el gremio docente SUTEF se multiplican, dejando a miles de estudiantes sin clases y a las familias rehenes de un sistema que no encuentra solución. Lejos de garantizar condiciones dignas, el gobierno de Gustavo Melella responde con parches y anuncios grandilocuentes, mientras los problemas estructurales siguen intactos.

En el plano laboral, la situación es aún más alarmante: en los últimos dos años se perdieron más de 10 mil empleos registrados, según estimaciones económicas, y la desocupación trepó al 8,3%, la más alta de la región patagónica. La caída de la industria electrónica y la falta de políticas de contención provincial empujan a cientos de familias a la incertidumbre, con un gobierno provincial que se limita a responsabilizar a la Nación sin mostrar alternativas concretas. Mientras, Gustavo Melella y Agustín Tita, se la pasan de paseo por Buenos Aires de campaña. 

Hasta ahora, están muy enfocados en anuncios de campaña, como la de la central eléctrica (VER), en donde el Gobernador anuncia junto al ministro jefe de gabinete, candidato a Diputado Nacional y Cristina López, candidata a Senadora. 

En materia de seguridad, el discurso oficial insiste en que Tierra del Fuego tiene bajos índices de criminalidad. Sin embargo, la percepción ciudadana es muy distinta: barrios inseguros, delitos que preocupan y un Estado que aparece más en conferencias de prensa que en las calles.

En medio de este panorama, la figura de Agustín Tita, ministro jefe de Gabinete, se volvió un símbolo del desinterés por los problemas reales de los fueguinos. Tita pasa más tiempo en Buenos Aires que en Tierra del Fuego, enfocado en tejer alianzas para su candidatura a diputado nacional, mientras la provincia se hunde entre baches sociales y económicos.

La gestión de Gustavo Melella, con Tita como brazo político, muestra un contraste cada vez más evidente: dirigentes preocupados por su futuro electoral y ciudadanos abandonados a su suerte. Tierra del Fuego reclama soluciones urgentes, pero su dirigencia parece mirar hacia otro lado.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 10
  1. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Tita va al gimnasio del shopping para ver si puede chonguear a escondidas del puto mayor.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoseptiembre 24, 2025

      este tita es un enfermo mental. no se puede ir en contra de la NATURALEZA, o ea contra la base de la creacion terrenal. este puto inventa meterce un pene, en su ano!!
      lesbianas, trolos, gays, trans..PENA DE MUERTE A ESTOS ENFERMOS MENTALES!!!
      HAGA PATRIA...MATE UN ENFERMO SEXUAL!!

      Borrar
  2. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Ma que campaña, se van a hacer ortear por los senegaleses a Buenos Aires.
    Todo pago por el pueblo fueguino.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Deberían intervenir la provincia
    Salud, personal pésimo pago
    Docente mal pagos
    Seguridad mal pagos lo peor de la Argentina
    Políticos multimillonario
    Jueves multimillonario

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Ahora se enteran de esto? La gobernadora es la súper ministra castillo.

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Se de luna de miel

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 24, 2025

    DOS SIDOSOS.

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Tremendo delincuente, viven todo el tiempo en baires y se olvidan que hay que solucionar en tdf

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Tita le hace el tuje a melella, por eso esta donde esta

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 24, 2025

    tita no arregla los quilombos de tierra del fuego y quiere ser diputado

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2366,Interes General,3189,Internacionales,151,Locales,3660,Noticias Nacionales,1399,Policiale,5,Policiales,11378,Sociedad,4977,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14474,Ultimas Noticias,12863,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Gustavo Melella y Agustín Tita abandonan Tierra del Fuego: paros, desempleo e inseguridad mientras hacen campaña en Buenos Aires
Gustavo Melella y Agustín Tita abandonan Tierra del Fuego: paros, desempleo e inseguridad mientras hacen campaña en Buenos Aires
Crisis en educación, seguridad y empleo en Tierra del Fuego: Melella y Tita priorizan su agenda política antes que a los fueguinos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik901-hztK0QzsrHfHakviSpXrEKORTWJtC0qjA9Y6cFS5OJarJEfs86fImje4-4abDS1fLxfK7c9-sirzrkTENPsQPTEgt-E1uBmONTJ37PKJFnYhly5qco7hfiDNZvTPmY5Ubz1vmLsinv6HH2VKH-u_H6klIe46LKG-EmJpVksgim2OXTsN/w640-h406/agustin%20tita%20de%20campa%C3%B1a%20sin%20resolver%20los%20problemas%20de%20los%20fueguinos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik901-hztK0QzsrHfHakviSpXrEKORTWJtC0qjA9Y6cFS5OJarJEfs86fImje4-4abDS1fLxfK7c9-sirzrkTENPsQPTEgt-E1uBmONTJ37PKJFnYhly5qco7hfiDNZvTPmY5Ubz1vmLsinv6HH2VKH-u_H6klIe46LKG-EmJpVksgim2OXTsN/s72-w640-c-h406/agustin%20tita%20de%20campa%C3%B1a%20sin%20resolver%20los%20problemas%20de%20los%20fueguinos.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/gustavo-melella-y-agustin-tita.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/gustavo-melella-y-agustin-tita.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos