Gustavo Melella y Agustín Tita abandonan Tierra del Fuego: paros, desempleo e inseguridad mientras hacen campaña en Buenos Aires

Mientras la provincia se hunde en conflictos docentes, pérdida de empleos y una creciente percepción de inseguridad, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita, parecen más preocupados por la política nacional que por resolver los problemas de los fueguinos.

Tierra del Fuego atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años. En educación, los paros y el conflicto salarial con el gremio docente SUTEF se multiplican, dejando a miles de estudiantes sin clases y a las familias rehenes de un sistema que no encuentra solución. Lejos de garantizar condiciones dignas, el gobierno de Gustavo Melella responde con parches y anuncios grandilocuentes, mientras los problemas estructurales siguen intactos.





En el plano laboral, la situación es aún más alarmante: en los últimos dos años se perdieron más de 10 mil empleos registrados , según estimaciones económicas, y la desocupación trepó al 8,3%, la más alta de la región patagónica. La caída de la industria electrónica y la falta de políticas de contención provincial empujan a cientos de familias a la incertidumbre, con un gobierno provincial que se limita a responsabilizar a la Nación sin mostrar alternativas concretas. Mientras, Gustavo Melella y Agustín Tita, se la pasan de paseo por Buenos Aires de campaña.





Hasta ahora, están muy enfocados en anuncios de campaña, como la de la central eléctrica (VER), en donde el Gobernador anuncia junto al ministro jefe de gabinete, candidato a Diputado Nacional y Cristina López, candidata a Senadora.





En materia de seguridad, el discurso oficial insiste en que Tierra del Fuego tiene bajos índices de criminalidad. Sin embargo, la percepción ciudadana es muy distinta: barrios inseguros, delitos que preocupan y un Estado que aparece más en conferencias de prensa que en las calles.





En medio de este panorama, la figura de Agustín Tita, ministro jefe de Gabinete, se volvió un símbolo del desinterés por los problemas reales de los fueguinos. Tita pasa más tiempo en Buenos Aires que en Tierra del Fuego, enfocado en tejer alianzas para su candidatura a diputado nacional , mientras la provincia se hunde entre baches sociales y económicos.



