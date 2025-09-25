(Vídeo) Robo a óptica quedo captado en cámara. Se busca identificar a la ladrona

Video de óptica registra un robo en Río Grande (mié 14:45). Piden datos a la comunidad y remitir la información a la policía.

Las cámaras de @opticavisionlabrg captaron el momento del hurto el miércoles a las 14:45. Desde el comercio solicitan colaboración ciudadana y pidieron que la información se entregue a la policía.
Las cámaras de seguridad del comercio Optica Vision Lab captaron el miércoles a las 14:45 el instante en que una persona sustrajo mercadería del local. El video fue difundido por la propia óptica en sus redes y solicitan a la comunidad que aporte datos para identificar al autor.

Desde el comercio pidieron que, en caso de reconocer a la persona, no se realicen actos de violencia ni se difunda información que pueda derivar en hostigamiento. Instaron a comunicarse directamente con la Comisaría local o a enviar la información a la cuenta oficial de la óptica para coordinar la presentación de la denuncia.

La Policía Local recomendó preservar las imágenes originales y entregarlas como prueba oficial; será el órgano competente quien determine las medidas a seguir.

