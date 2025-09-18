(Vídeo) Vecinos denuncian encuentros sexuales a la vista de todos en un descampado de Ushuaia

Vecinos de Ushuaia denuncian encuentros sexuales en un descampado a plena luz del día y reclaman intervención policial y municipal.

Residentes alertaron sobre parejas que mantienen relaciones íntimas en espacios abiertos y enviaron videos como prueba. Reclaman intervención municipal y policial.

Un hecho insólito y preocupante genera malestar en un sector de Ushuaia, donde vecinos denunciaron que parejas utilizan un descampado para mantener relaciones sexuales a plena luz del día y a la vista de todos.

Según relataron residentes de la zona, esta situación no es aislada: “Se repite todas las semanas, vienen en autos, se bajan y mantienen relaciones sin importar que haya gente mirando”, señalaron en su denuncia pública.

Incluso, algunos vecinos enviaron videos que registran los encuentros, lo que generó mayor indignación por tratarse de un espacio abierto donde suelen circular familias y jóvenes.

Mientras tanto, crece la polémica por la falta de controles y por la exposición pública de estas conductas, que generan incomodidad y preocupación en quienes viven cerca del descampado.

