Denuncian por violencia de género al hijo mayor de Horacio Catena

Denuncian por violencia de género a Juan Manuel Catena, hijo de Horacio Catena. La denuncia fue formalizada y existen actuaciones policiales en curso.
Una grave acusación por violencia de género podría involucrar a Juan Manuel Catena, hijo mayor del reconocido dirigente gremial de SUTEF, Horacio Catena. Según habrían indicado fuentes policiales a Crónicas Fueguinas, el joven estaría atravesando un proceso administrativo tras ser denunciado por la madre de su hija.
Una denuncia reciente por un hecho que sería anterior
De acuerdo a la información preliminar, el episodio habría ocurrido hace algunos meses, aunque la denuncia recién se habría formalizado recientemente, permitiendo que la situación comenzara a quedar registrada en el ámbito institucional.
La presentación habría motivado la apertura de un expediente policial, con actuaciones que se estarían desarrollando bajo los protocolos establecidos para casos de violencia de género.
El entorno sindical de Catena nuevamente bajo la lupa
La trascendencia del caso volvería a situar el foco sobre el entorno del dirigente de SUTEF, que ya ha sido cuestionado en diversas oportunidades por su estilo de conducción y por su influencia dentro del ámbito educativo, donde incluso se lo señala frecuentemente como el “Rey de las desobligaciones”.
La denuncia contra su hijo contribuiría a reavivar críticas hacia el círculo más cercano del gremialista.
Un proceso que recién comenzaría
Si bien la presentación formal se habría realizado hace pocos días, sectores allegados a la denunciante señalarían que la situación sería sostenida desde hace tiempo, y que recién ahora habría podido avanzar en el camino institucional correspondiente.
No se descartaría que en las próximas semanas pudieran existir nuevas medidas o eventuales citaciones judiciales vinculadas al caso. Desde la Policía, en el marco de la normativa de protección a víctimas de violencia de género, no habrían brindado más detalles sobre la investigación en curso.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
se viene nuevo paro de SUTEF en solidaridad con el grone golpeadorResponderBorrar
Padre violento, hijo violento. Que se puede esperar de la decadencia gremial.ResponderBorrar
No puede ser verdad si los Catenas son unos dulcecitos de maní suavecitos históricamente.ResponderBorrar
De tal palo, tal astillaResponderBorrar
Nunca fue a un acto público este muchacho....díganle que cuando lo denuncian tiene que llevar el DNIResponderBorrar
No pasa nada, es amigo de la ColoResponderBorrar
Pero si el que golpeó , fue el hijo … no se que tiene que ver catena en la nota ?ResponderBorrar
Delincuente fanático violento como el que firmo como padre el certificado de nacimiento.ResponderBorrar