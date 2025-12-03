Vecinos denuncian a influencer Local por grabar vídeos con motos en la playa pese a la prohibición municipal

Vecinos denuncian a un influencer por grabar videos en moto sobre la playa, actividad prohibida por ordenanza y perjudicial para el ecosistema costero

Residentes de Ushuaia, principalmente de la zona costera alertaron que un influencer estaría realizando vídeos con motos sobre la playa, una actividad expresamente prohibida por ordenanza municipal. Aseguran que las maniobras dañan el ecosistema y reclaman controles urgentes.

Vecinos de Ushuaia manifestaron su malestar por la presencia de un influencer local que, según denunciaron, estaría grabando vídeos con motos sobre la playa, una actividad que se encuentra prohibida por ordenanza municipal Nº 1186/93 debido al impacto ambiental que genera en la zona costera. La denuncia publica apunta sobre Paula Blanco.

De acuerdo a los testimonios enviados a este medio, en las redes sociales de la joven, pueden verse filmaciones recientes en las que circula con una moto sobre la franja de arena, una conducta que no solo está vedada sino que también representa un daño directo sobre el frágil ecosistema marítimo. "Mientras a la gente no la deje ir a la playa con motos o animales, esta chica directamente hace vídeos con las motos todas las semanas." Menciona uno de los vecinos que hace eco de las publicaciones. 

Los vecinos aseguran que este tipo de maniobras provoca erosión, alteración del hábitat natural y afectación de especies que habitan o nidifican en la costa, lo que motivó la presentación de reclamos ante las autoridades competentes.

Pese a la vigencia de la Ordenanza que prohíbe estas prácticas, los denunciantes sostienen que hasta el momento no hubo controles visibles y exigen que se adopten medidas inmediatas para evitar que continúen estas acciones que —según remarcaron— “se hacen a plena luz del día y quedan registradas en las redes sociales”.

La preocupación crece entre los residentes, quienes recordaron que la prohibición no es nueva y que su incumplimiento podría derivar en multas económicas, secuestro del vehículo e intervención de áreas ambientales.

