(Vídeo) Una familia entera robó un kiosco en Ushuaia: quedaron filmados

02 diciembre 2025

Familia quedó filmada robando en un kiosco de Karukinka y Kuanip en Ushuaia. Incluso una niña participó del robo. Piden identificar a los responsables

El hecho ocurrió en un kiosco ubicado en Karukinka y Kuanip. Las cámaras de seguridad registraron cómo una mujer, un hombre y hasta una menor coordinaban el robo de mercadería. Los dueños exigen que se identifique a los involucrados.

Indignación y bronca entre comerciantes de Ushuaia. Los dueños de un kiosco ubicado en la intersección de Karukinka y Kuanip denunciaron que una familia completa ingresó al local y robó mercadería a plena luz del día.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, que muestran claramente cómo una mujer con buzo rojo, un joven con campera celeste y hasta una niña con anteojos actuaron en conjunto para cometer el ilícito.

Según relató el propietario del comercio, la maniobra estuvo perfectamente coordinada: Mientras uno de los adultos distraía al personal, la mujer ocultaba productos entre sus prendas. A pocos metros, la niña —que también formaba parte del grupo— imitaba la conducta, llevándose artículos sin pagar. El joven que la acompañaba hacía de “campana”, vigilando el movimiento en el local.

La familia se retiró del lugar sin dejar rastro, pero las cámaras captaron cada uno de sus movimientos. “Así los escracho por chorros”, expresó el dueño del kiosco al difundir las imágenes del robo.

Comerciantes de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar y reclaman más presencia policial y sanciones más severas para quienes utilizan incluso a menores para cometer delitos. La denuncia será presentada formalmente con el material fílmico como prueba.
Noticia en desarrollo.


