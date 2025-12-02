Brutal ataque: Dos hermanos irrumpieron en una casa y apuñalaron al dueño

Dos hermanos irrumpieron en una casa de la Margen Sur y atacaron al dueño con un hierro y un cuchillo. Fueron detenidos y la Justicia investiga.
Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este Lunes en la Margen Sur terminó con dos detenidos e importantes daños, luego de que dos hermanos ingresaran por la fuerza a una vivienda y atacaran brutalmente al propietario.
El hecho ocurrió en Los Patriotas al 500, de Margen Sur de Río Grande, cuando un llamado alertó a la policía por disturbios en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos con agresiones por parte de dos individuos que arrojaron elementos contundentes para impedir su intervención.
Lejos de detenerse, los jóvenes irrumpieron en una casa ajena, donde minutos después el propietario salió herido y denunció que había sido atacado con un hierro y también apuñalado con un arma blanca.
Tras abandonar la vivienda, los agresores fueron reducidos y detenidos rápidamente. Los individuos fueron identificados como Fabricio Miguel Soto (22 años) e Iván Emanuel Soto (24 años).
Ambos quedaron a disposición de la Justicia, luego de que el fiscal de turno ordenara su detención inmediata para avanzar con la investigación del violento ataque. Este nuevo hecho vuelve a encender la alarma entre los vecinos de la Margen Sur, donde los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes.
Que terribles los liberpelucas drogados. Igual por favor tengan cuidado y no ataquen ni molesten a la gente trabajadora, decente y honesta que obviamente somos los NO liberpelucas.ResponderBorrar
Cómo la usurpadora de despachos Cristina López?Borrar
ejenplo PINO, VUOTO,MELELLA, y un montón de etceteras más, llamate a silencio desquiciado de mierdBorrar
Muy bien querido con vos lograron el lavaje de cerebro para poder hacer el gran divide y reinarás de los políticos.Borrar
Gracias a vos jamás se va a poder luchar en contra de los políticos corruptos porque siempre van a estar dividiendo en dos bandos al pueblo.
Sos un troglodita.
Muy bien querido con vos lograron el lavaje de cerebro para poder hacer el gran divide y reinarás de los políticos.Borrar
Gracias a vos jamás se va a poder luchar en contra de los políticos corruptos porque siempre van a estar dividiendo en dos bandos al pueblo.
Sos un troglodita.
JAJAJA , Y HAY UNN SALAME QUE ENCIMA DICE QUE EN RIO GRANDE (achicado) SE VIVE MEJOR QUE EN USHUAIA!!! jajajaResponderBorrar
Nabo, en Rg pueden tomar agua de la canilla. Acá nos llevan los bolivianos. Paspado. Seguí votando Vuoto que se come a las mujeres de sus militantes.Borrar
y si apellido soto que queresResponderBorrar
No me digan no me digan no me digan!!!! Es en Río Grande, no???ResponderBorrar
Soto apellido shileno. Urgente la ley de migraciones, mano dura para los inmigrantes ilegales delincuentes .ResponderBorrar
Estos chacareros siempre dando la nota y ahora que están empobrecidos peor, hay que cerrar el paso Garibaldi y que no vengan más para Ushuaia!!!ResponderBorrar
Tierra del Fuego es Ushuaia y solo para el Turismo, lo demás hay que regalárselo a Chile!!!ResponderBorrar
No se olviden de deportar a la masa olorosa dominicana de la margen sur!!!ResponderBorrar