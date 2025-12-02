Brutal ataque: Dos hermanos irrumpieron en una casa y apuñalaron al dueño

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este Lunes en la Margen Sur terminó con dos detenidos e importantes daños, luego de que dos hermanos ingresaran por la fuerza a una vivienda y atacaran brutalmente al propietario.





El hecho ocurrió en Los Patriotas al 500, de Margen Sur de Río Grande, cuando un llamado alertó a la policía por disturbios en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos con agresiones por parte de dos individuos que arrojaron elementos contundentes para impedir su intervención.





Lejos de detenerse, los jóvenes irrumpieron en una casa ajena, donde minutos después el propietario salió herido y denunció que había sido atacado con un hierro y también apuñalado con un arma blanca.





Tras abandonar la vivienda, los agresores fueron reducidos y detenidos rápidamente. Los individuos fueron identificados como Fabricio Miguel Soto (22 años) e Iván Emanuel Soto (24 años).





Ambos quedaron a disposición de la Justicia, luego de que el fiscal de turno ordenara su detención inmediata para avanzar con la investigación del violento ataque. Este nuevo hecho vuelve a encender la alarma entre los vecinos de la Margen Sur, donde los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes.