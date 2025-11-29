(Vídeo) Detienen a un hombre desnudo en plena Ruta Y-255: se subió a autos y casi fue atropellado

29 noviembre 2025

Carabineros del Retén Monte Aymond detuvieron a un hombre que, completamente desnudo y en evidente estado de ebriedad, interrumpía el tránsito en la Ruta Y-255. El sujeto llegó a subirse a vehículos y estuvo a punto de ser atropellado.

Un insólito y peligroso episodio se registró en la Ruta Y-255, a la altura del kilómetro 60, en la Región de Magallanes, cuando un hombre completamente desnudo comenzó a interrumpir el tránsito en plena carretera internacional que conecta con Monte Aymond.

Según información preliminar, el individuo —ciudadano chileno— se encontraba en evidente estado de ebriedad e incluso podría haber consumido sustancias ilícitas. Testigos señalaron que el sujeto se acercaba a los vehículos, se subía al capó de los que se detenían e incluso estuvo a punto de ser atropellado por un camión, lo que generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona.

Ante la situación de riesgo, Carabineros del Retén Monte Aymond acudió rápidamente al lugar, logrando retirar al hombre de la ruta y reducirlo sin que se produjeran lesiones graves para terceros.

El individuo fue trasladado a Punta Arenas para la constatación de lesiones y se aguarda la instrucción del Ministerio Público, que definirá si será sometido a control de detención o si quedará apercibido.

El incidente generó alarma en una vía altamente transitada por vehículos particulares, camiones y turistas que se dirigen hacia la frontera.

