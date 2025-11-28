Vuoto y ZAPCO rescinden el contrato por la “Pasarela Fique” tras el fracaso del financiamiento nacional

Un proyecto millonario que nunca despegó





La Pasarela Fique había sido adjudicada en 2022 por un monto de $733.700.092,34 (Decreto Municipal Nº 2031/2022). Sin embargo, al momento de la rescisión, el avance real alcanzaba apenas el 22,07%, confirmando que el proyecto quedó virtualmente paralizado durante más de un año.





El Municipio procedió a realizar un Acta de Recepción Provisoria de los trabajos ya ejecutados, con el objetivo de preservar el material construido y evitar un mayor deterioro o perjuicio económico.

Los números del acuerdo: cesión de derechos y una deuda a favor del Municipio





En el plano económico, ZAPCO SRL cedió al Municipio los derechos de cobro de todos los certificados pendientes de pago (del N°6 al N°12), incluyendo las redeterminaciones de precios correspondientes.





Tras un balance financiero de cierre, se concluyó que la empresa mantiene una diferencia a favor de la Municipalidad de $7.761.701,86, ese monto deberá ser compensado con créditos cruzados o abonado por ZAPCO dentro de los 30 días desde la firma.





Ambas partes renunciaron a futuros reclamos o indemnizaciones, salvo aquellos que la Municipalidad pudiera exigir respecto de los trabajos realizados.