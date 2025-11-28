Vuoto y ZAPCO rescinden el contrato por la “Pasarela Fique” tras el fracaso del financiamiento nacional

0 0 28 noviembre 2025 2025-11-28T04:37:00-03:00 Editar esta nota

Rescinden contrato de la Pasarela Fique: Nación dejó de pagar, ZAPCO pidió la baja y la obra quedó con apenas 22% de avance en Ushuaia.

La Municipalidad de Ushuaia dio por terminada la obra luego de que el Gobierno Nacional dejara de pagar las certificaciones. La empresa argumentó la imposibilidad de continuar y la gestión de Walter Vuoto oficializó la ruptura. El proyecto, adjudicado en 2022 por $733 millones, apenas alcanzó un 22% de avance.
La gestión del intendente Walter Vuoto decidió finalmente dar de baja el contrato con la empresa ZAPCO SRL para la construcción de la Pasarela Luis Pedro Fique, tras meses de paralización y reclamos por falta de pagos. La obra, anunciada como un espacio destinado a jerarquizar el paseo costero y reforzar el atractivo turístico en la zona de Bahía Encerrada, quedó oficialmente trunca.

La rescisión se formalizó mediante un Acta Acuerdo firmada el 22 de octubre y convalidada días después por el Decreto Municipal Nº 1842/2025. En representación del Municipio intervino la secretaria de Planificación e Inversión Pública, María Belén Borgna.

Un detalle llamativo

La pasarela inconclusa fue utilizada días atrás por los superdeportivos que llegaron en caravana al Fin del Mundo, que estacionaron sobre la estructura a medio hacer para tomarse fotos con el Monte Olivia de fondo, una postal que dejó en evidencia la situación de la obra abandonada.

Los motivos: Nación dejó de pagar y la empresa pidió la rescisión

Según consta en el acta firmada, la empresa solicitó la finalización del contrato alegando la ruptura de la ecuación económica, producto de: Inflación acelerada y devaluación, Falta total de pagos por parte del Gobierno Nacional, desactualización de precios y aumento de costos no cubiertos.

La Municipalidad reconoció que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —responsable del financiamiento— no abonó ninguno de los certificados emitidos desde diciembre de 2023, a pesar de haberlos recepcionado. Se trataba de una obra incluida dentro del Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal.

Un proyecto millonario que nunca despegó

La Pasarela Fique había sido adjudicada en 2022 por un monto de $733.700.092,34 (Decreto Municipal Nº 2031/2022). Sin embargo, al momento de la rescisión, el avance real alcanzaba apenas el 22,07%, confirmando que el proyecto quedó virtualmente paralizado durante más de un año.

El Municipio procedió a realizar un Acta de Recepción Provisoria de los trabajos ya ejecutados, con el objetivo de preservar el material construido y evitar un mayor deterioro o perjuicio económico.
Los números del acuerdo: cesión de derechos y una deuda a favor del Municipio

En el plano económico, ZAPCO SRL cedió al Municipio los derechos de cobro de todos los certificados pendientes de pago (del N°6 al N°12), incluyendo las redeterminaciones de precios correspondientes.

Tras un balance financiero de cierre, se concluyó que la empresa mantiene una diferencia a favor de la Municipalidad de $7.761.701,86, ese monto deberá ser compensado con créditos cruzados o abonado por ZAPCO dentro de los 30 días desde la firma.

Ambas partes renunciaron a futuros reclamos o indemnizaciones, salvo aquellos que la Municipalidad pudiera exigir respecto de los trabajos realizados.

Una obra menos para Ushuaia y un nuevo contraste con la falta de planificación

La caída del proyecto se suma a la larga lista de obras inconclusas en la ciudad. La falta de previsión financiera, sumada a la paralización nacional de proyectos, vuelve a mostrar la fragilidad de la planificación pública y la dependencia de gestiones externas.

Mientras tanto, la Pasarela Fique, presentada como un hito turístico para embellecer la zona de Bahía Encerrada, se convierte en otro ícono del abandono.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,90,Interes,2415,Interes General,3263,Internacionales,157,Locales,3984,Noticias Nacionales,1428,Policiale,7,Policiales,11474,Sociedad,5095,Tecno,80,Tendencias,162,Titulares,14836,Ultimas Noticias,13225,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Vuoto y ZAPCO rescinden el contrato por la “Pasarela Fique” tras el fracaso del financiamiento nacional
Vuoto y ZAPCO rescinden el contrato por la “Pasarela Fique” tras el fracaso del financiamiento nacional
Rescinden contrato de la Pasarela Fique: Nación dejó de pagar, ZAPCO pidió la baja y la obra quedó con apenas 22% de avance en Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwknfMMB1QOkEo-pT_AeSikfP_mJwesUSQ2XN2Agay7etqU51PhbDg3XOaWbIVuXFmFNtE8Mv4Qic5NyERqyaqwY69VctlZj17ApgbgD6I1rIrHn0QK8YWI2GTWxN87UuvOvLo6x43x1n1ceN-WP6ukwOKW4UXASvgceZm_a6u_umpHD5yVdL7/w640-h384/vuoto%20y%20zapco%20resinden%20contrato%20de%20la%20pasarela%20fique.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwknfMMB1QOkEo-pT_AeSikfP_mJwesUSQ2XN2Agay7etqU51PhbDg3XOaWbIVuXFmFNtE8Mv4Qic5NyERqyaqwY69VctlZj17ApgbgD6I1rIrHn0QK8YWI2GTWxN87UuvOvLo6x43x1n1ceN-WP6ukwOKW4UXASvgceZm_a6u_umpHD5yVdL7/s72-w640-c-h384/vuoto%20y%20zapco%20resinden%20contrato%20de%20la%20pasarela%20fique.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/vuoto-y-zapco-rescinden-el-contrato-por.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/vuoto-y-zapco-rescinden-el-contrato-por.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos