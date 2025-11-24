(Vídeo) Vecinos denuncian que dos sujetos robaron autos estacionados en el barrio Intevu 17 de Ushuaia

Dos sujetos robaron un auto en el Intevu 17 de Ushuaia tras probar puertas de varios vehículos. El hecho quedó registrado en video.
En Ushuaia, residentes del barrio Intevu 17 denunciaron que dos delincuentes recorrieron la zona probando puertas de autos estacionados hasta concretar un robo. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación por el aumento de este tipo de delitos.
La inseguridad en los barrios vuelve a ser noticia: vecinos del Intevu 17 denunciaron que, anoche cerca de las 22:43, dos masculinos caminaron por la intersección de Darwin y Cagna probando puertas de distintos vehículos estacionados en la cuadra, con la clara intención de robar elementos del interior.
El accionar quedó grabado en video, donde se observa a los dos sujetos tanteando puertas uno por uno, intentando abrirlas de manera discreta. Tras probar varios vehículos, los delincuentes lograron acceder a un Chevrolet Onix blanco, del cual sustrajeron pertenencias.
Según relataron los vecinos, al principio los sujetos intentaron abrir el vehículo sin éxito y continuaron su recorrido, pero segundos después regresaron, aprovecharon un descuido y abrieron el auto para revisar y llevarse objetos del interior.
Los residentes del sector expresaron su creciente preocupación: este tipo de hechos “ya ocurre cada vez más seguido” en Ushuaia, especialmente en zonas residenciales donde los delincuentes aprovechan la falta de patrullaje y la oscuridad de la noche.
Mientras tanto, los damnificados aguardan que el video aporte pruebas para identificar a los autores y evitar que continúen delinquiendo en otros barrios de la ciudad.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Haces la denuncia en la policia y en menos de un dia cotejando camaras de la zona ya los tenes identificados pero no, mejor enviemos el video a cronicasResponderBorrar
Son los negros que trajo Vuoto de la villa que el intendente fundóResponderBorrar
Peronistas
Ah buenooooo los liberpelucas no se conforman solo con las criptoestafas, coimas y actividades narcos entre otras , sino que tambien salen a robar por los barrios .ResponderBorrar
Tranquilos es una serie de Netflix de los narcoliberpelucas.ResponderBorrar
Hay que empezar armar grupos de WhatsApp igual que el norte y detención ciudadana hasta que lleguen los patrulleros, cada vez Ushuaia con más inseguridad, va a ser hasta que uno se canseResponderBorrar
Estan choreando todos los dias y los patrulleros no pasan nunca debe ser porque los patrulleros estan todos rotos o los usan como autos particularesResponderBorrar
Yo los conozco, son gente de Vuoto.ResponderBorrar