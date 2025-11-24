(Vídeo) Vecinos denuncian que dos sujetos robaron autos estacionados en el barrio Intevu 17 de Ushuaia

En Ushuaia, residentes del barrio Intevu 17 denunciaron que dos delincuentes recorrieron la zona probando puertas de autos estacionados hasta concretar un robo. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación por el aumento de este tipo de delitos.

La inseguridad en los barrios vuelve a ser noticia: vecinos del Intevu 17 denunciaron que, anoche cerca de las 22:43, dos masculinos caminaron por la intersección de Darwin y Cagna probando puertas de distintos vehículos estacionados en la cuadra, con la clara intención de robar elementos del interior.





El accionar quedó grabado en video, donde se observa a los dos sujetos tanteando puertas uno por uno, intentando abrirlas de manera discreta. Tras probar varios vehículos, los delincuentes lograron acceder a un Chevrolet Onix blanco, del cual sustrajeron pertenencias.





Según relataron los vecinos, al principio los sujetos intentaron abrir el vehículo sin éxito y continuaron su recorrido, pero segundos después regresaron, aprovecharon un descuido y abrieron el auto para revisar y llevarse objetos del interior.





Los residentes del sector expresaron su creciente preocupación: este tipo de hechos “ya ocurre cada vez más seguido” en Ushuaia, especialmente en zonas residenciales donde los delincuentes aprovechan la falta de patrullaje y la oscuridad de la noche.





Mientras tanto, los damnificados aguardan que el video aporte pruebas para identificar a los autores y evitar que continúen delinquiendo en otros barrios de la ciudad.



