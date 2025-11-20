Ferrari Cavalcade Adventure 2025 en Ushuaia: dudas por la seguridad en ruta de los vehículos

Preocupación ciudadana tras el accidente en Neuquén





El choque ocurrido días atrás en Neuquén, que involucró a una Ferrari participante en el mismo tour internacional, reavivó el debate sobre si Tierra del Fuego contará con suficientes controles para evitar riesgos durante el paso de los vehículos de altísima potencia.





Muchos vecinos advierten que la caravana arribará a Ushuaia este viernes y preguntan si se reforzará la presencia de la Policía Provincial para evitar maniobras peligrosas, especialmente en ruta, ya que en la ciudad, al menos en los puntos de exhibición, habrá controles municipales. Lo que más preocupa es el exceso de velocidad o circulación fuera del corredor autorizado.





Hasta el momento, las autoridades municipales confirmaron un “amplio operativo de tránsito”, pero no detallaron si habrá controles específicos para conductores extranjeros o restricciones adicionales tras el episodio de Neuquén. Lo detallado hasta el momento es



