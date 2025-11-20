Ferrari Cavalcade Adventure 2025 en Ushuaia: dudas por la seguridad en ruta de los vehículos

Ferrari Cavalcade 2025 en Ushuaia: horarios, recorrido y dudas por la seguridad tras el accidente en Neuquén. Habrá operativo de tránsito y exhibición
Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre, la ciudad recibirá la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, uno de los encuentros automovilísticos más lujosos del mundo, que reunirá a 55 autos Ferrari conducidos por coleccionistas internacionales.
Si bien se sabe que la municipalidad prepara un operativo especial y promueve el evento como una oportunidad turística sin precedentes, crece entre los vecinos la preocupación por las medidas de seguridad, especialmente luego del reciente accidente protagonizado por una Ferrari en la provincia de Neuquén. Las dudas recaen sobre los trayectos de ingreso a la cciudad, sobre Ruta 3 en su trayecto en toda la provincia
Preocupación ciudadana tras el accidente en Neuquén
El choque ocurrido días atrás en Neuquén, que involucró a una Ferrari participante en el mismo tour internacional, reavivó el debate sobre si Tierra del Fuego contará con suficientes controles para evitar riesgos durante el paso de los vehículos de altísima potencia.
Muchos vecinos advierten que la caravana arribará a Ushuaia este viernes y preguntan si se reforzará la presencia de la Policía Provincial para evitar maniobras peligrosas, especialmente en ruta, ya que en la ciudad, al menos en los puntos de exhibición, habrá controles municipales. Lo que más preocupa es el exceso de velocidad o circulación fuera del corredor autorizado.
Hasta el momento, las autoridades municipales confirmaron un “amplio operativo de tránsito”, pero no detallaron si habrá controles específicos para conductores extranjeros o restricciones adicionales tras el episodio de Neuquén. Lo detallado hasta el momento es
¿Cuándo y dónde ver las Ferrari en Ushuaia?
La exhibición abierta y gratuita se desarrollará en la pasarela Luis Pedro Fique, en estos horarios:
- Viernes 21 de noviembre — desde las 19:00
- Sábado 22 de noviembre — hasta las 18:00
Los dos grupos de vehículos llegarán a la ciudad en los siguientes horarios:
- Primer grupo: 19:50
- Segundo grupo: 20:50
Recorrido oficial
RN3 → Yaganes → Av. Maipú → José Tieri → pasarela Luis Pedro Fique
Todo el trayecto contará con acompañamiento de la Policía Provincial, aunque aún no se comunicó si será reforzado tras el incidente de Neuquén.
Logística del sábado: carga de combustible y nuevos cortes
El sábado, los autos deberán realizar tareas de recarga, asistidas por camiones especializados. Esto generará cortes momentáneos y presencia preventiva en:
- Prefectura Naval Argentina
- Plaza República de Croacia
