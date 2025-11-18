Blanco estalló contra OSEF y la clase política: “Esto está todo prendido fuego y a nadie le importa la gente”

La dirigente fue contundente al señalar que ni las autoridades de OSEF, ni los representantes de activos y pasivos, ni la propia presidencia parecen estar al frente de la crisis: “¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la presidenta? ¿Dónde están todos los cargos políticos que cobran un sueldo? Nadie atiende un solo teléfono”.





Blanco apuntó directamente contra la dirigencia política, a quienes acusó de preocuparse más por disputarse espacios de poder que por la salud de los afiliados: “ El Gobierno monitorea redes y medios las 24 horas, pero no mueve un dedo por la gente. La Legislatura hizo un circo diciendo que iban a modificar la ley. No les interesa un carajo la gente”.





“Tendrían que renunciar todos”





La directora no solo cuestionó la falta de respuestas sino también el silencio prolongado sobre la deuda de la obra social, que —según se admite ahora— lleva más de cinco años.





“¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no denunciaron nada? Estamos pagando sueldos al cohete a un montón de atorrantes que no resuelven ni gestionan”.





Blanco aseguró que la angustia entre jubilados y afiliados es enorme y relató mensajes que recibe constantemente, incluso desde otras provincias.





“Le van a dejar todo prendido fuego a las nuevas autoridades”





En un mensaje que anticipa un escenario aún peor, la dirigente fue lapidaria sobre el recambio institucional previsto para enero: “Los que van a asumir en un mes no van a resolver nada. Les van a dejar todo prendido fuego. Ya está prendido fuego”.





Incluso mencionó que muchos afiliados le piden el contacto de Gallego —el referente que asumiría el 2 de enero— pero advirtió que tampoco podrá hacer milagros: “Le van a tirar todas las pelotas a él. La gente está esperanzada, pero es vergonzoso que nadie escuche”.