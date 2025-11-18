Blanco estalló contra OSEF y la clase política: “Esto está todo prendido fuego y a nadie le importa la gente”

Patricia Blanco estalló contra OSEF y la clase política: denuncia acefalía total, abandono a afiliados y un sistema “prendido fuego” sin responsables.

La directora de los pasivos de la Caja, Patricia Blanco, volvió a denunciar la acefalía total en OSEF y acusó a la clase política de estar más ocupada en sus internas que en resolver la crisis de la obra social. “Los que asuman en un mes no van a poder arreglar nada”, lanzó sin anestesia.
Patricia Blanco, recientemente reelecta por el sector pasivo de la Caja de Previsión Social (CPSPTF), volvió a romper el silencio —a su estilo, frontal y sin medias tintas— para exponer el estado crítico de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), donde asegura que reina una acefalía “casi absoluta”.

En declaraciones explosivas por Radio Provincia, Blanco describió un escenario caótico: teléfonos que nadie atiende, autoridades desaparecidas y un sistema de atención reducido a un simple grupo de WhatsApp. Según la dirigente, hace semanas los reclamos que deberían ser resueltos por la obra social se están derivando a otras áreas, sin respuestas claras ni responsables visibles.

La dirigente fue contundente al señalar que ni las autoridades de OSEF, ni los representantes de activos y pasivos, ni la propia presidencia parecen estar al frente de la crisis: “¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la presidenta? ¿Dónde están todos los cargos políticos que cobran un sueldo? Nadie atiende un solo teléfono”.

Blanco apuntó directamente contra la dirigencia política, a quienes acusó de preocuparse más por disputarse espacios de poder que por la salud de los afiliados: “El Gobierno monitorea redes y medios las 24 horas, pero no mueve un dedo por la gente. La Legislatura hizo un circo diciendo que iban a modificar la ley. No les interesa un carajo la gente”.

“Tendrían que renunciar todos”

La directora no solo cuestionó la falta de respuestas sino también el silencio prolongado sobre la deuda de la obra social, que —según se admite ahora— lleva más de cinco años.

“¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no denunciaron nada? Estamos pagando sueldos al cohete a un montón de atorrantes que no resuelven ni gestionan”.

Blanco aseguró que la angustia entre jubilados y afiliados es enorme y relató mensajes que recibe constantemente, incluso desde otras provincias.

“Le van a dejar todo prendido fuego a las nuevas autoridades”

En un mensaje que anticipa un escenario aún peor, la dirigente fue lapidaria sobre el recambio institucional previsto para enero: “Los que van a asumir en un mes no van a resolver nada. Les van a dejar todo prendido fuego. Ya está prendido fuego”.

Incluso mencionó que muchos afiliados le piden el contacto de Gallego —el referente que asumiría el 2 de enero— pero advirtió que tampoco podrá hacer milagros: “Le van a tirar todas las pelotas a él. La gente está esperanzada, pero es vergonzoso que nadie escuche”.

Blanco cerró su intervención con una crítica feroz a la dirigencia: “Cuando necesitan el voto te abrazan, te besan, te acompañan. Después, no les interesa un carajo. Nada”.

Con la obra social inmersa en una acefalía, un sistema de atención colapsado y una transición institucional que promete más problemas que soluciones, la denuncia de Blanco reabre un debate urgente: ¿quién se hace cargo del desastre de OSEF?

