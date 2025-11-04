Despidos masivos en Newsan: denuncian que la empresa echó a 150 trabajadores y la UOM los abandono

La tensión crece en el parque industrial de Ushuaia tras conocerse una nueva ola de despidos en Newsan, donde operarios denuncian la cesantía de más de 150 trabajadores efectivos y temporarios, en medio de lo que consideran una traición sindical y un accionar arbitrario de la empresa.
Los trabajadores afirman que recibieron telegramas de despido sin causa, incluso estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud. “Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro”, contó uno de los despedidos, visiblemente indignado.

El malestar es aún mayor porque, según explican, la UOM había firmado un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre, algo que claramente no se cumplió. La UOM nos dejó solos. No quieren recibirnos ni atendernos en el sindicato. Solo nos dicen que ‘se pudrió todo’ y que no se puede hacer nada”, lamentaron varios operarios consultados por Crónicas Fueguinas. 

Despidos en newsam y complicidad de la UOM

Además, los despedidos aseguran que fueron cesanteados todos los contratados que no formaban parte del Plan Joven, mientras que otros empleados del mismo programa fueron reubicados sin capacitación, e incluso en sectores como cocina, sin libreta sanitaria ni formación específica. 

Uno de los casos más dolorosos es el de una trabajadora despedida mientras se encontraba en Buenos Aires acompañando a su hijo, que recibe quimioterapia, una situación que generó profunda indignación entre sus compañeros.

“Esto es un atropello total. No hay humanidad ni respeto. Nos sacaron de encima como si fuéramos descartables”, expresaron.

El reclamo de los despedidos apunta tanto a la empresa Newsan, por los despidos masivos sin causa, como a la conducción de la UOM Tierra del Fuego, que —según sostienen— guardó silencio cómplice y no intervino en defensa de los trabajadores.

Mientras tanto, el futuro de las familias afectadas es incierto y desde la UOM, solo nadie se hace cargo, prometieron cosas que no cumplieron y lo más triste, no cumplen con su función, defender a los trabajadores.

  1. Anónimonoviembre 04, 2025

    La libertad avanza...... CAGUENSE lo votaron

    1. Anónimonoviembre 04, 2025

      Tal cual. Y esto recién empieza

    2. Anónimonoviembre 04, 2025

      Aquí todavía gobierna los kukas. Milei no tiene nada que ver.

  2. Anónimonoviembre 04, 2025

    Esto , igual en todo el país, es solo la política libertaria, joder a los pobres y a los empleados y beneficiar a los ricos. Solo ese día que ganaron los liberpelucas los de la bolsa amigos de ellos obtuvieron, en ese solo dia lunes posterior más de 20 mil millones de dolares en ganancias. Mientras los liber drogados zombies les siguen festejando las estupideces al pelucon.

  3. Anónimonoviembre 04, 2025

    Es lo que votaron. Llamen a sus elegidos, saben dónde viven , es su obligación escucharles y ayudarles.

  4. Anónimonoviembre 04, 2025

    Es lo que votaron, deben estar contentos que ahora tienen la libertad de levantarse a la hora que quieran

  5. Anónimonoviembre 04, 2025

    Estas misma gente es la que se sacaban fotos con el impresentable de milei ,ahora la tienen adentro .en vez de la UOM ,vallan a Balcarce 50 sigan votando escremento

  6. Anónimonoviembre 04, 2025

    Le culpan a Milei y los que entregan a los trabajadores son los Peronistas, La Mafia Sindical, La corrupta UOM igual que el CECU. Tranzas hdrmp

