Impactante choque en Ushuaia: un auto terminó volcado sobre la vereda tras colisión con una camioneta

1 0 31 octubre 2025 2025-10-31T03:22:00-03:00 Editar esta nota

Accidente en Facundo Quiroga al 2000 en Ushuaia: chocaron una Amarok y un auto que terminó volcado sobre la vereda. Sin heridos, pero con daños.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles sobre Facundo Quiroga al 2000, en la ciudad de Ushuaia, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra un automóvil que terminó volcado sobre su lateral derecho arriba de la vereda.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles sobre Facundo Quiroga al 2000, en la ciudad de Ushuaia, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra un automóvil que terminó volcado sobre su lateral derecho arriba de la vereda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron importantes en ambos rodados. Según testigos, el siniestro ocurrió cuando uno de los vehículos intentó incorporarse a la arteria principal sin advertir la presencia del otro, provocando la violenta colisión que derivó en el vuelco.

Personal policial y de tránsito municipal trabajó en el lugar, realizando las pericias de rigor y controlando la circulación vehicular que se vio parcialmente afectada por algunos minutos.

Las autoridades recordaron la importancia de conducir con precaución, especialmente en zonas de alto tránsito y condiciones climáticas cambiantes como las de la capital fueguina.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2394,Interes General,3237,Internacionales,155,Locales,3855,Noticias Nacionales,1419,Policiale,6,Policiales,11431,Sociedad,5048,Tecno,78,Tendencias,151,Titulares,14692,Ultimas Noticias,13081,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Impactante choque en Ushuaia: un auto terminó volcado sobre la vereda tras colisión con una camioneta
Impactante choque en Ushuaia: un auto terminó volcado sobre la vereda tras colisión con una camioneta
Accidente en Facundo Quiroga al 2000 en Ushuaia: chocaron una Amarok y un auto que terminó volcado sobre la vereda. Sin heridos, pero con daños.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzbbkyX_fhaaleKb4tpeAinwMo_opoNrVtzxX4owwBDQKphWwUZeKz6FjJo0FtzzgeOa0Jm5a8ZGwk1DbhsLAMFEiJJsjesiQSGqO_TdCiWo9-x5lPO60bFHVDJYgpcua_9oGRw1QD51A_2a5kzxKe4hlqgnqOOIu7WFFqTkyRbegWhQ1gGYr1/w640-h384/vuelvo%20en%20ushuaia%20calle%20facundo%20quiroga.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzbbkyX_fhaaleKb4tpeAinwMo_opoNrVtzxX4owwBDQKphWwUZeKz6FjJo0FtzzgeOa0Jm5a8ZGwk1DbhsLAMFEiJJsjesiQSGqO_TdCiWo9-x5lPO60bFHVDJYgpcua_9oGRw1QD51A_2a5kzxKe4hlqgnqOOIu7WFFqTkyRbegWhQ1gGYr1/s72-w640-c-h384/vuelvo%20en%20ushuaia%20calle%20facundo%20quiroga.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/impactante-choque-en-ushuaia-un-auto.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/impactante-choque-en-ushuaia-un-auto.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos