Impactante choque en Ushuaia: un auto terminó volcado sobre la vereda tras colisión con una camioneta

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles sobre Facundo Quiroga al 2000, en la ciudad de Ushuaia, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra un automóvil que terminó volcado sobre su lateral derecho arriba de la vereda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron importantes en ambos rodados. Según testigos, el siniestro ocurrió cuando uno de los vehículos intentó incorporarse a la arteria principal sin advertir la presencia del otro, provocando la violenta colisión que derivó en el vuelco.





Personal policial y de tránsito municipal trabajó en el lugar, realizando las pericias de rigor y controlando la circulación vehicular que se vio parcialmente afectada por algunos minutos.





Las autoridades recordaron la importancia de conducir con precaución, especialmente en zonas de alto tránsito y condiciones climáticas cambiantes como las de la capital fueguina.