Grave episodio de violencia en la Escuela N°15 de Ushuaia: SUTEF declaro el estado de alerta y asamblea permanente

Una madre vandalizó el auto de una docente en la Escuela N°15 de Ushuaia. El SUTEF declaró el estado de alerta y exige respuestas al Gobierno.
La Escuela N°15 “Centenario de Ushuaia” volvió a ser escenario de un grave hecho de violencia, que encendió todas las alarmas dentro de la comunidad educativa fueguina.
Según informaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), una madre habría vandalizado el vehículo de una docente que previamente ya la había denunciado por amenazas y hostigamiento.
Desde el sindicato expresaron que, frente a este nuevo episodio, la institución se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, en señal de protesta y exigencia de medidas concretas de seguridad. “Esta medida es una respuesta directa a la escalada de violencia que hoy alcanzó un punto crítico”, indicaron desde el SUTEF. “La inacción ya no es una opción. Exigimos al ministro de Educación y al Gobierno provincial que actúen de forma inmediata para garantizar la seguridad física y emocional de docentes y estudiantes”.
El gremio confirmó además que las desobligaciones del turno tarde en toda la ciudad de Ushuaia serán externas, con movilización hacia el Ministerio de Educación, para reclamar respuestas inmediatas y políticas efectivas de prevención, acompañamiento y protección.
Escalada de violencia sin respuestas
El episodio en la Escuela N°15 se suma a otros recientes hechos de violencia ocurridos en instituciones educativas de la provincia, entre ellos el ataque a docentes del Jardín N°18 “Caruchas”, también en Ushuaia.
Desde el sindicato sostienen que el Ministerio de Educación ha sido advertido en reiteradas oportunidades, pero no ha implementado protocolos eficaces ni medidas de resguardo que protejan al personal docente y a los estudiantes.
“La situación se volvió insostenible. No puede haber clases si las escuelas no son espacios seguros”, remarcaron desde el SUTEF, reiterando la urgente creación de un Comité Mixto de Seguridad y Salud Laboral para abordar integralmente los casos de violencia dentro del sistema educativo fueguino.
