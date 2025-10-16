Grave episodio de violencia en la Escuela N°15 de Ushuaia: SUTEF declaro el estado de alerta y asamblea permanente

La Escuela N°15 “Centenario de Ushuaia” volvió a ser escenario de un grave hecho de violencia, que encendió todas las alarmas dentro de la comunidad educativa fueguina.

Según informaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), una madre habría vandalizado el vehículo de una docente que previamente ya la había denunciado por amenazas y hostigamiento.





Desde el sindicato expresaron que, frente a este nuevo episodio, la institución se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, en señal de protesta y exigencia de medidas concretas de seguridad. “Esta medida es una respuesta directa a la escalada de violencia que hoy alcanzó un punto crítico”, indicaron desde el SUTEF. “La inacción ya no es una opción. Exigimos al ministro de Educación y al Gobierno provincial que actúen de forma inmediata para garantizar la seguridad física y emocional de docentes y estudiantes”.



