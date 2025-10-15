Denuncian nuevas agresiones a docentes en TDF: “La desprotección es total”

El hecho encendió una nueva alarma dentro del sistema educativo fueguino, ya que —según advirtieron desde el gremio— la violencia dentro de las instituciones viene en aumento y no existen protocolos efectivos para resguardar al personal docente. “El Ministerio de Educación ha sido advertido una y otra vez, pero la desprotección es evidente. Las y los docentes siguen expuestos, sin protocolos ni resguardo real”, señalaron desde el SUTEF.

Desde el sindicato exigieron acciones inmediatas y firmes al Gobierno de Tierra del Fuego y al ministro de Educación para garantizar la seguridad en las escuelas y jardines, además de políticas concretas de prevención y acompañamiento a las comunidades educativas.





El gremio también volvió a reclamar la creación de un Comité Mixto de Seguridad y Salud Laboral, a debatirse en paritarias, que permita abordar integralmente las situaciones de violencia que atraviesan los docentes en toda la provincia. “La violencia dentro de las escuelas es una línea que no se puede cruzar ni tolerar”, enfatizaron desde el sindicato, apuntando contra la pasividad de las autoridades provinciales.





El caso del Jardín N°18 se suma a una preocupante serie de incidentes registrados en escuelas y colegios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, sin que hasta el momento el Ministerio haya dado una respuesta clara o medidas concretas de prevención.