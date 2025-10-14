Denuncian graves irregularidades en los Bomberos Voluntarios: aprietes, favoritismos y fondos sin control

Denuncian irregularidades en los Bomberos Voluntarios de Río Grande: aprietes, nepotismo y fondos sin control bajo la gestión de Pascual Lombardo.
Crece la tensión dentro del cuartel central de los Bomberos Voluntarios de Río Grande, donde distintas fuentes internas aseguran que se viven momentos de presión, censura y manejo irregular de recursos en vísperas de las elecciones internas previstas para este fin de semana.
Según denunciaron integrantes del cuerpo activo, Pascual Lombardo, quien conduce la institución desde el año 2003, busca perpetuarse en el cargo mientras impide la participación de nuevas listas mediante aprietes y amenazas laborales. “A los que se quieren presentar les dicen que se van a quedar sin trabajo”, señalaron a este medio fuentes cercanas al cuartel documentaron la situación.
Los testimonios aseguran que en la lista oficialista figuran más de 15 familiares directos de un hombre a cargo del mantenimiento del cuartel, lo que genera sospechas sobre un entramado de favoritismos y control político dentro de la institución.
Fondos públicos bajo la lupa
La preocupación también se centra en el destino del dinero que ingresa al cuartel, proveniente de distintos niveles del Estado. Los bomberos denuncian que llegan aportes regulares del Gobierno provincial, la Cooperativa Eléctrica, el Gobierno nacional, el Municipio y empresas privadas como Río Chico, pero que las condiciones del cuartel distan mucho de reflejar esos fondos.
“En invierno pasamos frío porque la calefacción no funciona, los móviles no tienen RTO y el supuesto taller propio es un galpón alquilado donde no se arregla nada”, afirmaron los denunciantes.
Cuarteles con serios problemas operativos
Río Grande cuenta con un cuartel central y tres destacamentos, todos bajo la órbita de Lombardo. Sin embargo, denuncian que el destacamento de Chacra XI no funciona al 100% por falta de choferes y que en muchos casos los cuarteleros deben salir solos a los siniestros, poniendo en riesgo su seguridad.
Además, se acusa al actual jefe operativo, Pablo Cárdenas, y al referente de Protección Civil, Oscar Peralta, de mantener una estrecha relación con Lombardo, lo que refuerza su poder interno y facilita los despidos o sanciones a quienes se animan a cuestionar su conducción.
Elecciones bajo sospecha
Las elecciones de este fin de semana aparecen rodeadas de dudas sobre el padrón de socios. Según trascendió, en la lista presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) figuran nombres de personas que ni siquiera sabían que eran socias activas de la institución.
“Todo está armado para que nada cambie. Se adueñaron del cuartel y de los fondos, y cualquiera que piense distinto es echado o castigado”, denunció uno de los bomberos con más de 15 años de servicio.
Mientras tanto, la comunidad de Río Grande —que sostiene con sus impuestos y donaciones el funcionamiento de los Bomberos Voluntarios— sigue sin respuestas claras sobre el uso de los recursos y la transparencia institucional.
Todo un chanchullo. Es una movida de 6 o 7 bomberos para que vuelvan Carlos Cárdenas y Martín Galfrascoli, que fue la PEOR jefatura que tuvo el cuartel y esa si estuvo durante años haciendo lo que quiso. Esos dos si echaban gente por pensar distinto, maltrataban, humillaban, y tenían el cuartel lleno de cámaras, micrófonos, acosaban a las mujeres, gastaban en cualquier boludez y escondían el material nuevo simplemente por forros para ver a bomberos padeciendo, porque les resultaba placentero... además en un momento echaron a tanta gente del cuartel que debilitaron el cuerpo activo de forma irreparable, y recién ahora está empezando a funcionar de vuelta.
Y que raro... justo los que se quejan, los que arman esta nueva comisión directiva, son los amigotes que antes recibían favores y cargos por vender, cagar y espiar a sus compañeros por orden de la antigua jefatura, y ahora que están en pampa y pelota por sus propios compañeros, se acuerdan que hay una comisión que está hace muchos años... Que casualidad, como mínimo. A la poblacion: Esa gente NO representa a la mayoría del Cuartel. Y si tiene alguna duda, vaya al cuartel a charlar con los bomberos.
Ese Lombardo está hace más de 20 años. Todo ese tiempo sobrefacturando. Los amigos y familiares todos implicados y testaferros. Se tienen que terminar