Denuncian graves irregularidades en los Bomberos Voluntarios: aprietes, favoritismos y fondos sin control

Crece la tensión dentro del cuartel central de los Bomberos Voluntarios de Río Grande, donde distintas fuentes internas aseguran que se viven momentos de presión, censura y manejo irregular de recursos en vísperas de las elecciones internas previstas para este fin de semana.





Según denunciaron integrantes del cuerpo activo, Pascual Lombardo, quien conduce la institución desde el año 2003, busca perpetuarse en el cargo mientras impide la participación de nuevas listas mediante aprietes y amenazas laborales. “A los que se quieren presentar les dicen que se van a quedar sin trabajo”, señalaron a este medio fuentes cercanas al cuartel documentaron la situación.



