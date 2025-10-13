Policías retirados sin sueldo ni cobertura médica: el drama silencioso en Tierra del Fuego

La crisis económica y social golpea con fuerza a los policías territoriales retirados de Tierra del Fuego, quienes denuncian una situación desesperante: no cobran sus haberes desde hace tres meses y tampoco cuentan con cobertura médica.

El problema, aseguran, tiene su raíz en la quiebra de la Caja Previsional de la Policía, la entidad encargada de garantizar los pagos y servicios asistenciales a los ex uniformados. Hoy, cientos de familias quedaron sin ingresos, sin obra social y sin respuestas, enfrentando un panorama de absoluta desprotección. Lo más lamentables es que nadie se hace cargo, aunque si todo apunta todo a una decisión política de no pagar.





“No tenemos cobertura porque nuestra obra social no funciona”, expresó un oficial retirado bajo reserva de identidad, por temor a represalias o sanciones administrativas.





Los denunciantes coinciden en que la gestión de la Caja ha sido pésima, acumulando deudas por salarios, aguinaldos y prestaciones médicas. El miedo, la incertidumbre y la falta de diálogo han transformado el reclamo en un grito silencioso, sostenido solo por la dignidad de quienes alguna vez garantizaron la seguridad de los fueguinos.