Gendarmería incautó hongos alucinógenos durante controles sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego

Gendarmería incautó hongos alucinógenos en un control sobre la Ruta 3, en un vehículo procedente de Ushuaia. Interviene la Justicia Federal.
Con motivo del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Gendarmería Nacional desplegó un operativo intensivo de control y seguridad vial en distintos puntos estratégicos de Tierra del Fuego, particularmente sobre la Ruta Nacional N.º 3.
El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre las diferentes dependencias de la fuerza federal en la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, garantizar la seguridad de conductores y pasajeros, y fomentar una conducción responsable, promoviendo el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.
Durante los controles, los efectivos realizaron tareas de fiscalización de documentación y verificación de vehículos, detectando infracciones relacionadas con el tránsito, el SENASA, Migraciones, el Código Aduanero y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
En uno de los operativos, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo procedente de Ushuaia, en el cual se hallaron sustancias prohibidas, entre ellas hongos alucinógenos que contienen psilocibina, una sustancia que el cuerpo convierte en psilocina, responsable de los efectos psicodélicos y alucinógenos.
Por infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes, se dio intervención a la Justicia Federal, aunque hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.
A ver si se dejan de boludear y descabezan ls falopas en Ushuaia, están por San Martin a pleno día y no lo quieren ver o no los dejan ver ?ResponderBorrar
Como entra droga acá en tierra del fuego y esto es lo que agarran el resto ya entró, la droga avanza, y los políticos y los jueces están metidos en estoResponderBorrar
Tremendos Ridiculos salieron a justificar el sueldo no masResponderBorrar
Pobres los liberpelucas sin su alimento, elevo mis condolencias para ellos.ResponderBorrar
Son los que le dan a los mandriles. Así siguen con el "relato" kResponderBorrar
Los hongos eran para papá pitufoResponderBorrar
Ahí está la madre del borregoResponderBorrar
En ushuaia guardan los hongos alucinógenos que consumen para definir proyectos tanto en legislatura como en el consejo delirante
En ushuaia guardan los hongos alucinógenos que consumen para definir proyectos tanto en legislatura como en el consejo delirante