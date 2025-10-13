Gendarmería incautó hongos alucinógenos durante controles sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego

Con motivo del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Gendarmería Nacional desplegó un operativo intensivo de control y seguridad vial en distintos puntos estratégicos de Tierra del Fuego, particularmente sobre la Ruta Nacional N.º 3.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre las diferentes dependencias de la fuerza federal en la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, garantizar la seguridad de conductores y pasajeros, y fomentar una conducción responsable, promoviendo el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.





Durante los controles, los efectivos realizaron tareas de fiscalización de documentación y verificación de vehículos, detectando infracciones relacionadas con el tránsito, el SENASA, Migraciones, el Código Aduanero y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.





En uno de los operativos, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo procedente de Ushuaia, en el cual se hallaron sustancias prohibidas, entre ellas hongos alucinógenos que contienen psilocibina, una sustancia que el cuerpo convierte en psilocina, responsable de los efectos psicodélicos y alucinógenos.





Por infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes, se dio intervención a la Justicia Federal, aunque hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.