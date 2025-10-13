Gendarmería incautó hongos alucinógenos durante controles sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego

8 0 13 octubre 2025 2025-10-13T01:10:00-03:00 Editar esta nota

Gendarmería incautó hongos alucinógenos en un control sobre la Ruta 3, en un vehículo procedente de Ushuaia. Interviene la Justicia Federal.

El operativo se realizó durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Detectaron sustancias prohibidas en un vehículo procedente de Ushuaia.

Con motivo del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Gendarmería Nacional desplegó un operativo intensivo de control y seguridad vial en distintos puntos estratégicos de Tierra del Fuego, particularmente sobre la Ruta Nacional N.º 3.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre las diferentes dependencias de la fuerza federal en la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, garantizar la seguridad de conductores y pasajeros, y fomentar una conducción responsable, promoviendo el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

Durante los controles, los efectivos realizaron tareas de fiscalización de documentación y verificación de vehículos, detectando infracciones relacionadas con el tránsito, el SENASA, Migraciones, el Código Aduanero y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

En uno de los operativos, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo procedente de Ushuaia, en el cual se hallaron sustancias prohibidas, entre ellas hongos alucinógenos que contienen psilocibina, una sustancia que el cuerpo convierte en psilocina, responsable de los efectos psicodélicos y alucinógenos.

Por infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes, se dio intervención a la Justicia Federal, aunque hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimooctubre 13, 2025

    A ver si se dejan de boludear y descabezan ls falopas en Ushuaia, están por San Martin a pleno día y no lo quieren ver o no los dejan ver ?

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 13, 2025

    Como entra droga acá en tierra del fuego y esto es lo que agarran el resto ya entró, la droga avanza, y los políticos y los jueces están metidos en esto

    ResponderBorrar
  3. Anónimooctubre 13, 2025

    Tremendos Ridiculos salieron a justificar el sueldo no mas

    ResponderBorrar
  4. Anónimooctubre 13, 2025

    Pobres los liberpelucas sin su alimento, elevo mis condolencias para ellos.

    ResponderBorrar
  5. Anónimooctubre 13, 2025

    Son los que le dan a los mandriles. Así siguen con el "relato" k

    ResponderBorrar
  6. Anónimooctubre 13, 2025

    Los hongos eran para papá pitufo

    ResponderBorrar
  7. Anónimooctubre 13, 2025

    Ahí está la madre del borrego
    En ushuaia guardan los hongos alucinógenos que consumen para definir proyectos tanto en legislatura como en el consejo delirante

    ResponderBorrar
  8. Anónimooctubre 13, 2025

    Ahí está la madre del borrego
    En ushuaia guardan los hongos alucinógenos que consumen para definir proyectos tanto en legislatura como en el consejo delirante

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2382,Interes General,3215,Internacionales,155,Locales,3768,Noticias Nacionales,1413,Policiale,6,Policiales,11410,Sociedad,5007,Tecno,77,Tendencias,141,Titulares,14596,Ultimas Noticias,12985,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Gendarmería incautó hongos alucinógenos durante controles sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego
Gendarmería incautó hongos alucinógenos durante controles sobre la Ruta 3 en Tierra del Fuego
Gendarmería incautó hongos alucinógenos en un control sobre la Ruta 3, en un vehículo procedente de Ushuaia. Interviene la Justicia Federal.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7a9suKtS92Z5rS4CFgPWbVqvRdPOgRNy9l7JMJNx5QZzc3AhhG-Sxe9MEQCmOZNqsXgDpUBGlB7vjWS1BMNBY5fVMjsezEFTGWUbUjhg8w6-vTXWAXAQuugxOXDoWHizs6qPivuJLpKHTNg-Ip7SJa2yRrWDIr6SW9S_Ap1ZKHbYYwnmRbCte/w640-h384/hongos%20alucinogenos%20encautados.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7a9suKtS92Z5rS4CFgPWbVqvRdPOgRNy9l7JMJNx5QZzc3AhhG-Sxe9MEQCmOZNqsXgDpUBGlB7vjWS1BMNBY5fVMjsezEFTGWUbUjhg8w6-vTXWAXAQuugxOXDoWHizs6qPivuJLpKHTNg-Ip7SJa2yRrWDIr6SW9S_Ap1ZKHbYYwnmRbCte/s72-w640-c-h384/hongos%20alucinogenos%20encautados.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/gendarmeria-incauto-hongos-alucinogenos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/gendarmeria-incauto-hongos-alucinogenos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos