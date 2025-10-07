OSEF multada con $250.000 por día por desobedecer una orden judicial: nuevo revés y más polémica en la obra social fueguina

OSEF fue multada con $250.000 diarios por incumplir una orden judicial. Crecen las críticas políticas y el malestar de los afiliados fueguinos.
La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) recibió un nuevo y contundente golpe judicial tras ser sancionada con una multa diaria de $250.000 por incumplir una medida cautelar dictada en el mes de agosto. La decisión fue adoptada por la jueza Mercedes Maquieira, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°9 de Buenos Aires, en el marco de la causa “Enciso, María Luz c/ OSEF s/ Amparo de Salud” (N°11669/2025).
La magistrada dispuso que la sanción se mantendrá vigente hasta tanto la obra social acredite el cumplimiento total y documentado de lo ordenado en favor de la afiliada, y aclaró que la medida se dictó con habilitación de días y horas inhábiles, un recurso excepcional que evidencia la gravedad del incumplimiento.
El oficio judicial, firmado por el Dr. José María E. Grandoli y notificado el 1° de octubre, vuelve a dejar expuesta la crisis estructural que atraviesa la obra social fueguina, marcada por demoras en tratamientos, suspensión de coberturas y un creciente malestar entre los afiliados.
Un problema que se agrava y salpica a toda la gestión
La sanción llega en un contexto de profundo deterioro institucional. La OSEF —que debería garantizar la cobertura médica a miles de trabajadores estatales de Tierra del Fuego— se encuentra bajo la lupa judicial y política desde hace meses por su falta de pagos a prestadores, cortes de servicios y denuncias de desobediencia a órdenes judiciales previas.
En declaraciones recientes, el vocal Franco Tomasevich salió a defender la gestión del organismo y apuntó directamente contra los poderes políticos provinciales. “Estas son las consecuencias, de la misma manera que el corte de prestadores o el no pago a las farmacias convenidas. Todo eso tiene una causa y responsables”, aseguró.
Según el funcionario, la OSEF percibe ingresos por 7 mil millones de pesos, mientras sus gastos ascienden a 13 mil millones, lo que genera un déficit permanente que —según él— no puede resolverse sin voluntad política.
Además, denunció que existe una deuda de 3 mil millones de pesos en contribuciones no ingresadas, señalando al Gobierno provincial y al Municipio de Río Grande como los principales deudores. También mencionó una deuda de 100 mil millones en prestaciones RUPE, motivo por el cual afirmó haber presentado una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Humano y la actual presidenta de la obra social.
Legislatura ausente y fondos que nunca llegaron
Tomasevich también criticó el rol de la Legislatura, recordando que la Ley 1596, sancionada para salvar financieramente a la obra social con fondos del superávit del puerto, ingresos brutos y aportes de organismos, nunca se aplicó. “No ingresó un solo peso a la obra social, y ahí están las causas y los responsables”, disparó el vocal, en alusión directa a los legisladores y al Ejecutivo provincial.
Al mismo tiempo, adelantó que apelará la multa impuesta por la Justicia Federal, al considerarla “injusta” y carente de sustento, argumentando que la Ley 1071 le impide disponer de los fondos.
“Si me dan la potestad para poder definir sobre los recursos mediante la modificación de la ley, me hago cargo. Pero si no me das esa potestad, me estás multando por algo que no puedo definir”, sostuvo.
En otra parte de sus declaraciones, el dirigente cuestionó los criterios judiciales aplicados en algunos fallos, y apuntó contra la liviandad política con la que se administran los fondos:
“Ha habido casos en los cuales la Justicia resuelve sobre una prestación que cuesta 25 millones en un lugar y 5 millones en otro, sin ningún criterio médico. Y nosotros lo recusamos, porque la práctica es la misma y de la misma calidad”, argumentó.
Finalmente, lanzó una frase que refleja la tensión institucional que atraviesa la obra social: “Es más fácil pegarle a dos trabajadores que pelearse con la Legislatura”, dijo, en referencia a la polémica baja de cónyuges dispuesta por la Ley 1596.
Una sanción que desnuda la falta de gestión
La multa impuesta por la Justicia Federal no solo representa un nuevo revés legal para OSEF, sino que también expone la inacción política de quienes deberían garantizar el funcionamiento de la obra social: el Gobierno provincial y la Legislatura.
Mientras los funcionarios se reparten responsabilidades, los afiliados siguen padeciendo la falta de medicamentos, estudios y derivaciones médicas, en un sistema que parece cada vez más alejado de su función esencial: cuidar la salud de los trabajadores fueguinos.
El fallo de la jueza Maquieira deja claro que la desobediencia institucional tiene un costo, y que la paciencia judicial —como la de los afiliados— parece haber llegado a su límite.
La multa deberian pagarla los funcionaros que iriginan el problema, y no con fondos de OSEFResponderBorrar
Se castiga sospechosamente a la obra social y quienes toman las decisiones y llevan a este desastre a la institución se florean como buenos gestores sin enterarse el daño que causan por su soberbia e inoperancia , sumado a que sale ese dinero de ese modo y donde va ??? o es retorno permanente ?? nadie va afuera y que llegue alguien honesto que pare con todo este saqueo ??ResponderBorrar