OSEF multada con $250.000 por día por desobedecer una orden judicial: nuevo revés y más polémica en la obra social fueguina

Legislatura ausente y fondos que nunca llegaron





Tomasevich también criticó el rol de la Legislatura , recordando que la Ley 1596, sancionada para salvar financieramente a la obra social con fondos del superávit del puerto, ingresos brutos y aportes de organismos, nunca se aplicó. “No ingresó un solo peso a la obra social, y ahí están las causas y los responsables”, disparó el vocal, en alusión directa a los legisladores y al Ejecutivo provincial.





Al mismo tiempo, adelantó que apelará la multa impuesta por la Justicia Federal, al considerarla “injusta” y carente de sustento, argumentando que la Ley 1071 le impide disponer de los fondos.





“Si me dan la potestad para poder definir sobre los recursos mediante la modificación de la ley, me hago cargo. Pero si no me das esa potestad, me estás multando por algo que no puedo definir”, sostuvo.





En otra parte de sus declaraciones, el dirigente cuestionó los criterios judiciales aplicados en algunos fallos, y apuntó contra la liviandad política con la que se administran los fondos:





“Ha habido casos en los cuales la Justicia resuelve sobre una prestación que cuesta 25 millones en un lugar y 5 millones en otro, sin ningún criterio médico. Y nosotros lo recusamos, porque la práctica es la misma y de la misma calidad”, argumentó.





Finalmente, lanzó una frase que refleja la tensión institucional que atraviesa la obra social: “Es más fácil pegarle a dos trabajadores que pelearse con la Legislatura”, dijo, en referencia a la polémica baja de cónyuges dispuesta por la Ley 1596.

Una sanción que desnuda la falta de gestión





La multa impuesta por la Justicia Federal no solo representa un nuevo revés legal para OSEF, sino que también expone la inacción política de quienes deberían garantizar el funcionamiento de la obra social: el Gobierno provincial y la Legislatura.





Mientras los funcionarios se reparten responsabilidades, los afiliados siguen padeciendo la falta de medicamentos, estudios y derivaciones médicas, en un sistema que parece cada vez más alejado de su función esencial: cuidar la salud de los trabajadores fueguinos.



