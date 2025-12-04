(Vídeo) Detenidos y menores demorados tras una seguidilla de incidentes en Ushuaia: violencia, caos y un patrullero dañado

Disturbios en Ushuaia: detenidos, menores demorados y un patrullero dañado tras tres incidentes seguidos en la Avenida 12 de Octubre.
USHUAIA.– La tarde del miércoles dejó al descubierto un cuadro preocupante: tres incidentes consecutivos en la Avenida 12 de Octubre, con peleas en la vía pública, detenciones, menores demorados y hasta un patrullero dañado. Un resumen perfecto de la conflictividad creciente que atraviesa la ciudad y que vuelve a poner bajo la lupa la falta de control y prevención en las calles.
Primer episodio: pelea y advertencia
A las 17:40, personal policial fue convocado al tramo del 300 de 12 de Octubre, donde encontraron a Guillermo Fuentes (19) y a su hermano de 17 años, quienes reconocieron haber protagonizado una pelea con un grupo que ya se había retirado. Pese al episodio violento, ambos optaron —nuevamente— por no radicar denuncia.
Segundo episodio: regreso de la violencia
Minutos después, otra alerta obligó a los agentes a volver a la misma avenida, ahora a la altura del 400. Los mismos hermanos estaban exaltados e intentando reiniciar la pelea, por lo que fueron aprehendidos bajo el Artículo 77 de la Ley 1024, por alterar el orden en la vía pública.
Tercer episodio: piedra al patrullero y más menores implicados
Mientras esperaban atención en el hospital, un tercer incidente estalló en la zona. En medio del tumulto, Lorenzo Néstor José (28), un hombre en situación de calle, arrojó una piedra contra un móvil oficial, causando daños materiales y quedando detenido bajo el régimen de flagrancia (Ley 792).
Durante este último disturbio, también fueron demorados dos menores de 15 años, quienes quedaron a disposición del área de Minoridad, marcando un nuevo capítulo del preocupante aumento de conflictos protagonizados por adolescentes.
Una tarde que expone un problema mayor
La seguidilla de hechos muestra un patrón repetido: peleas que se descontrolan, adolescentes involucrados y daños al patrimonio público. Un escenario que deja más preguntas que respuestas sobre la situación social, la prevención y el rol de los organismos municipales y provinciales en materia de seguridad urbana.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS