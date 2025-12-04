(Vídeo) Detenidos y menores demorados tras una seguidilla de incidentes en Ushuaia: violencia, caos y un patrullero dañado

Segundo episodio: regreso de la violencia





Minutos después, otra alerta obligó a los agentes a volver a la misma avenida, ahora a la altura del 400. Los mismos hermanos estaban exaltados e intentando reiniciar la pelea, por lo que fueron aprehendidos bajo el Artículo 77 de la Ley 1024, por alterar el orden en la vía pública.





Tercer episodio: piedra al patrullero y más menores implicados





Mientras esperaban atención en el hospital, un tercer incidente estalló en la zona. En medio del tumulto, Lorenzo Néstor José (28), un hombre en situación de calle, arrojó una piedra contra un móvil oficial, causando daños materiales y quedando detenido bajo el régimen de flagrancia (Ley 792).





Durante este último disturbio, también fueron demorados dos menores de 15 años, quienes quedaron a disposición del área de Minoridad, marcando un nuevo capítulo del preocupante aumento de conflictos protagonizados por adolescentes.

Una tarde que expone un problema mayor





La seguidilla de hechos muestra un patrón repetido: peleas que se descontrolan, adolescentes involucrados y daños al patrimonio público. Un escenario que deja más preguntas que respuestas sobre la situación social, la prevención y el rol de los organismos municipales y provinciales en materia de seguridad urbana.



