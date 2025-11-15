(Vídeos) Tragedia en Ruta 3: una camioneta oficial chocó contra un vacuno y mató a una conductora en Rancho Hambre

Una mujer de 39 años murió en un violento choque en el kilómetro 3018 de la Ruta 3, luego de que una camioneta del Ministerio de Salud embistiera a un vacuno suelto y perdiera el control. El siniestro reaviva críticas por la falta de controles, los animales en la traza y la responsabilidad del Estado provincial.

El viernes por la noche, la Ruta Nacional N.º 3 volvió a ser escenario de una tragedia que deja más preguntas que respuestas. A la altura de Rancho Hambre, cerca del cruce hacia la ruta provincial J, una camioneta Chevrolet S10 del Ministerio de Salud impactó de lleno contra un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada. El choque la dejó completamente fuera de control.





Segundos después, el vehículo oficial terminó incrustándose contra un Toyota Etios que circulaba en sentido contrario. La conductora del Etios, Paula Romina Campos, de 39 años, oriunda de Ushuaia, murió en el acto debido a la violencia del impacto.





Efectivos policiales, bomberos y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistir al conductor de la camioneta provincial y asegurar la zona.

La justicia iniciará pericias para determinar velocidades, maniobras y responsabilidades.



