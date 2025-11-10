Grave ataque: un hombre fue acuchillado y el agresor fue detenido en el centro

Violento ataque en Río Grande: un hombre fue acuchillado en el barrio Los Cisnes y el agresor, de 21 años, fue detenido en la calle Piedrabuena.

El violento hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Los Cisnes. Un hombre de unos 40 años fue herido de gravedad con un arma blanca. El presunto autor, de 21 años, fue detenido tras intentar escapar.
La ciudad fue escenario de un brutal ataque con arma blanca ocurrido durante la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Los Cisnes, donde dos personas —un mayor y un menor— resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Yaktemi al 500, de la ciudad de Río Grande, donde, tras una violenta discusión, un hombre de alrededor de 40 años sufrió múltiples cortes y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Grande, donde permanece internado en estado reservado.

Tras el violento episodio, el presunto agresor se dio a la fuga, lo que motivó un rápido operativo policial para dar con su paradero. Según se informó, se trataría de un individuo de 21 años, identificado por el apellido Moreyra, quien fue localizado y aprehendido en la calle Piedrabuena, en la zona céntrica de la ciudad.

Personal policial intervino en el lugar del hecho y realizó las pericias correspondientes, bajo la supervisión de la Justicia de turno, con el objetivo de determinar las circunstancias y motivaciones del ataque.

El caso causó conmoción en el barrio Los Cisnes, donde los vecinos manifestaron su preocupación por el creciente nivel de violencia en la zona.

