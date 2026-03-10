Delincuentes robaron en el interior de un vehículo

Un grupo de delincuentes robó varios elementos del interior de un vehículo estacionado en el patio de una vivienda del barrio Aeropuerto, en la ciudad de Río Grande.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y quedó registrado por una cámara de seguridad, que permitió establecer que varios sujetos actuaron alrededor de las 2:45 tras ingresar al predio de la vivienda.





Una vez en el lugar, los individuos forzaron el acceso al rodado y sustrajeron distintos elementos, entre ellos una billetera con tarjetas bancarias, lentes de sol y un perfume.