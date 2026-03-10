Delincuentes robaron en el interior de un vehículo

Delincuentes robaron una billetera con tarjetas de un vehículo en Río Grande y luego realizaron compras en un comercio de la ciudad.
Un grupo de delincuentes robó varios elementos del interior de un vehículo estacionado en el patio de una vivienda del barrio Aeropuerto, en la ciudad de Río Grande.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y quedó registrado por una cámara de seguridad, que permitió establecer que varios sujetos actuaron alrededor de las 2:45 tras ingresar al predio de la vivienda.
Una vez en el lugar, los individuos forzaron el acceso al rodado y sustrajeron distintos elementos, entre ellos una billetera con tarjetas bancarias, lentes de sol y un perfume.
Movimientos sospechosos con las tarjetas
Horas más tarde, cerca de las 6:30 de la mañana, el propietario del vehículo comenzó a recibir alertas de su banco por movimientos sospechosos realizados con sus tarjetas. Al salir a verificar lo ocurrido, constató que el automóvil se encontraba abierto y con el interior completamente revuelto.
Según pudo determinar posteriormente, las tarjetas robadas fueron utilizadas en un comercio tipo polirrubro ubicado en la zona del barrio Vapor Amadeo.
Un rastreador marcó la última ubicación
Entre los elementos sustraídos se encontraba también un rastreador colocado dentro de la billetera, el cual permitió establecer algunos movimientos posteriores.
De acuerdo a la señal registrada, el dispositivo marcó su última ubicación a las 4:10 de la madrugada en el barrio Las Aves, antes de que dejara de emitir señal.
El hecho ahora es investigado para intentar identificar a los autores del robo.
