Escándalo: empleados públicos denuncian que desaparecieron sus sueldos del BTF y no hay comunicación oficial

Trabajadores del Estado provincial reportaron que sus haberes no fueron acreditados o figuran como “depositados pero no disponibles”. El Banco de Tierra del Fuego y el Gobierno guardan silencio.
Trabajadores del Estado provincial reportaron que sus haberes no fueron acreditados o figuran como “depositados pero no disponibles”. El Banco de Tierra del Fuego y el Gobierno guardan silencio.

Una situación de enorme malestar y preocupación se desató este viernes entre los empleados públicos de Tierra del Fuego, quienes denunciaron que sus sueldos desaparecieron de las cuentas bancarias del Banco de Tierra del Fuego (BTF). En algunos casos aparece el dinero pero no se puede usar. 

Desde temprano, numerosos agentes estatales advirtieron que los haberes no aparecen acreditados, mientras que otros indicaron que figuran como depositados, pero no disponibles para retiro ni transferencias.

“Buenos días: para que no queden dudas, nadie tiene acceso a sus haberes, la mayoría depositados pero no disponibles. Algunos ni siquiera depositados. No podemos hacer reclamos hasta el lunes. Desconocemos la razón y no hay comunicación oficial al respecto”, señala el mensaje que comenzó a circular entre trabajadores estatales.

La falta de información oficial agudizó el enojo y la incertidumbre, ya que ni el Gobierno provincial ni el Banco de Tierra del Fuego emitieron comunicados para aclarar la situación.

Varios empleados denunciaron además “vaciamiento de cuentas” y “errores graves en el sistema online del banco”, que impiden visualizar los movimientos y saldos. El problema afecta a personal de distintas áreas del Ejecutivo, Educación, Salud y entes descentralizados, en plena fecha de acreditación salarial.

Hasta el momento, ninguna autoridad confirmó si se trata de una falla técnica, un error administrativo o un retraso en la acreditación de fondos. Mientras tanto, el malestar crece y los gremios estatales evalúan medidas de reclamo en caso de que la situación no se regularice durante el fin de semana.

