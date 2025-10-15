Choque frontal en la Ruta Nacional N°3: varios heridos en la zona de Rancho Hambre

Un grave accidente vial se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 3017, en la zona de Rancho Hambre, donde un automóvil y una van protagonizaron un choque frontal que dejó varios heridos. El siniestro ocurrió minutos después de las 7.

Rápidamente se activaron los servicios de emergencia, y al lugar acudieron efectivos de la Policía Provincial, Bomberos Voluntarios del Cuartel 2 de Abril y dos ambulancias del Hospital Regional Ushuaia.





Hasta el momento no se difundieron detalles sobre la identidad de los conductores ni la cantidad exacta de personas lesionadas. Las fuerzas de seguridad permanecen trabajando en el lugar mientras se normaliza el tránsito en la zona.