Choque frontal en la Ruta Nacional N°3: varios heridos en la zona de Rancho Hambre

4 0 15 octubre 2025 2025-10-15T02:02:00-03:00 Editar esta nota

Violento choque frontal en la Ruta N°3, zona Rancho Hambre. Hay varios heridos y gran despliegue de emergencias en el lugar.

El violento accidente ocurrió minutos después de las 7 de la mañana de este miércoles en el kilómetro 3017. Intervinieron la Policía, Bomberos y ambulancias del Hospital Regional Ushuaia.

Un grave accidente vial se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 3017, en la zona de Rancho Hambre, donde un automóvil y una van protagonizaron un choque frontal que dejó varios heridos. El siniestro ocurrió minutos después de las 7.

Rápidamente se activaron los servicios de emergencia, y al lugar acudieron efectivos de la Policía Provincial, Bomberos Voluntarios del Cuartel 2 de Abril y dos ambulancias del Hospital Regional Ushuaia.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre la identidad de los conductores ni la cantidad exacta de personas lesionadas. Las fuerzas de seguridad permanecen trabajando en el lugar mientras se normaliza el tránsito en la zona.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

accidente frontal en rancho hambre tierra del fuego

accidente vial rancho hambre ushuaia ruta 3

AMPLIAREMOS.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimooctubre 15, 2025

    calzada humeda ? a donde , informate y mira bien .

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 15, 2025

    No culpen a la calzada. ahí hubo un error humano.

    ResponderBorrar
  3. Anónimooctubre 15, 2025

    Calzada Húmeda?
    Se ve bien seca.

    ResponderBorrar
  4. Anónimooctubre 15, 2025

    Se ve que venian despacito

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,269,Espectaculos,87,Interes,2384,Interes General,3218,Internacionales,155,Locales,3782,Noticias Nacionales,1414,Policiale,6,Policiales,11413,Sociedad,5015,Tecno,77,Tendencias,143,Titulares,14611,Ultimas Noticias,13000,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Choque frontal en la Ruta Nacional N°3: varios heridos en la zona de Rancho Hambre
Choque frontal en la Ruta Nacional N°3: varios heridos en la zona de Rancho Hambre
Violento choque frontal en la Ruta N°3, zona Rancho Hambre. Hay varios heridos y gran despliegue de emergencias en el lugar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkXvnDfDqfLHSGI_MO79Sk52rOg2EnhEHR3trxEDcBWpRnuFXK7wN2sMQIF8DCgfaDM1LkjuSSCaXjGSX6iQ6Q5kIYZkeDr8Swr2kL9ilPF_SGIIjZIpw_w4OqiGoWY5huzmHGlWi5TLh7Kt9gIK26wfC_tFd1Khu-0hNy4-5L8x7NYDzeR5TE/w640-h384/accidente%20frontal%20en%20ruta%203%20en%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkXvnDfDqfLHSGI_MO79Sk52rOg2EnhEHR3trxEDcBWpRnuFXK7wN2sMQIF8DCgfaDM1LkjuSSCaXjGSX6iQ6Q5kIYZkeDr8Swr2kL9ilPF_SGIIjZIpw_w4OqiGoWY5huzmHGlWi5TLh7Kt9gIK26wfC_tFd1Khu-0hNy4-5L8x7NYDzeR5TE/s72-w640-c-h384/accidente%20frontal%20en%20ruta%203%20en%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/choque-frontal-en-la-ruta-nacional-n3.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/choque-frontal-en-la-ruta-nacional-n3.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos