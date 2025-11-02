Hallan el cuerpo de un hombre con una herida en el cuello en Playa Larga: investigan un posible homicidio en Ushuaia

Hallaron un cuerpo con una herida en el cuello en Playa Larga. Investigan causas.

Un impactante hallazgo conmocionó a la ciudad este jueves por la tarde-noche, cuando personal policial y de Prefectura Naval encontró el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del Canal Beagle, a la altura del sector de Playa Larga. Las primeras pericias apuntan a que podría tratarse de un homicidio.
El operativo se inició luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el lugar. De inmediato, efectivos de la Policía Provincial, Prefectura y servicios de emergencia acudieron al sitio, confirmando el fallecimiento de un hombre adulto.

Fuentes policiales informaron que la víctima presentaba una lesión punzocortante en la zona del cuello, lo que motivó la intervención del Juzgado en turno. En el lugar se encontró un documento nacional de identidad que lo identificaría como Pablo Ulises Lizárraga, de 39 años.

El área fue rápidamente resguardada por efectivos de Policía Científica, quienes realizaron tareas de relevamiento y levantamiento de evidencias bajo la supervisión del magistrado interviniente.

Aunque no se descartan otras hipótesis, las características del hallazgo hacen presumir que se trataría de un hecho violento, por lo que se investiga si Lizárraga fue atacado en otro punto de la ciudad y arrojado al mar posteriormente.

Fuentes del caso confirmaron que la investigación continúa abierta y que se están analizando cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir las últimas horas de la víctima.

  1. Anónimonoviembre 03, 2025

    TRANQUI LA EUROPA DE LA PATAGONIA TRASANDINA.

  2. Anónimonoviembre 03, 2025

    Un votante de Trump diría la senadora ✌️😄

    1. Anónimonoviembre 03, 2025

      La senadora no sabe ni escribir, imagínate si va a saber hablar. Es de la vieja profesión de la prostitución de Ushuaia.

  3. Anónimonoviembre 03, 2025

    Un kircho que no se bancó la paliza

  4. Anónimonoviembre 03, 2025

    PARECE QUE EN LA ALDEA DE CHILOTES, CORDOBECES, BOLITAS, PERUANOS Y PARAGUAYOS, HAY KILOMBO!!!

  5. Anónimonoviembre 03, 2025

    lizarraga, si compras harina 0000 a tiziano, y no la pagas, los amigos de tiziano, te llevan a nadar un ratito por el canal del Beagle!!!

  6. Anónimonoviembre 03, 2025

    mire don walter, que pasa cuando asesinas a tu compadre!!!!!!..
    anda fijandote, drogon, que onda con vos!

  7. Anónimonoviembre 03, 2025

    Fíjense si falta uno de los amigos de walter

  8. Anónimonoviembre 03, 2025

    Un albañil manos de lija grano 80 que se lo Qlio a melella

  9. Anónimonoviembre 03, 2025

    Seguro por drogas vamos directo a rosario

  10. Anónimonoviembre 03, 2025

    el acolito sidoso, asi va a terminar, en cualquier momento

  11. Anónimonoviembre 03, 2025

    Aca en ushuaia es suicidio se corto el cuello ,se puso piedras y se tiro al agua y listo se cierra el caso y los jueces a dormir la mona total ya son millonarios

  12. Anónimonoviembre 03, 2025

    Es el peronismo fueguino

  13. Anónimonoviembre 03, 2025

    Lo raro es que nadie denunció la desaparición de ningún familiar ni amigo

  14. Anónimonoviembre 03, 2025

    Seguro q fue el preso q se fugo por algo se fue

  15. Anónimonoviembre 03, 2025

    y si no ponen camaras en playa larga van a seguir pansando cosas como estas!!!!

  16. Anónimonoviembre 03, 2025

    Se suicidó se corto el cuello ,se puso piedras y se tiro al mar caso cerrado igual que con el suicidio del amigo de vuoto así actúan los jueces millonarios de tierra del fuego

