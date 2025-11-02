Hallan el cuerpo de un hombre con una herida en el cuello en Playa Larga: investigan un posible homicidio en Ushuaia

El operativo se inició luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el lugar. De inmediato, efectivos de la Policía Provincial, Prefectura y servicios de emergencia acudieron al sitio, confirmando el fallecimiento de un hombre adulto.

Fuentes policiales informaron que la víctima presentaba una lesión punzocortante en la zona del cuello, lo que motivó la intervención del Juzgado en turno. En el lugar se encontró un documento nacional de identidad que lo identificaría como Pablo Ulises Lizárraga, de 39 años.





El área fue rápidamente resguardada por efectivos de Policía Científica, quienes realizaron tareas de relevamiento y levantamiento de evidencias bajo la supervisión del magistrado interviniente.





Aunque no se descartan otras hipótesis, las características del hallazgo hacen presumir que se trataría de un hecho violento, por lo que se investiga si Lizárraga fue atacado en otro punto de la ciudad y arrojado al mar posteriormente.





Fuentes del caso confirmaron que la investigación continúa abierta y que se están analizando cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir las últimas horas de la víctima.