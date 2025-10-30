(Vídeo) ATE realiza un corte de la Ruta Nacional N°3 en reclamo al Gobierno Provincial

ATE corta la Ruta Nacional N°3 en Tierra del Fuego exigiendo respuestas al Gobierno Provincial por reclamos salariales y laborales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego lleva adelante este jueves un corte total de la Ruta Nacional N°3 como medida de fuerza en reclamo al Gobierno Provincial, ante la falta de respuestas a los pedidos del sector público.
Según informó el gremio mediante un comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el secretario general Carlos Córdoba, junto a la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Consejo Directivo Provincial.

“Se resolvió llevar adelante un corte de ruta como medida de fuerza hasta obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno Provincial a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado”, señalaron desde ATE.

El sindicato reiteró que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que el Ejecutivo provincial atienda las demandas planteadas, que incluyen mejoras salariales, condiciones laborales y cumplimiento de compromisos pendientes.

La protesta genera importantes demoras en la circulación vehicular sobre la ruta que conecta las principales ciudades fueguinas, mientras desde ATE confirmaron que permanecerán en el lugar “hasta ser escuchados”.


  1. Anónimooctubre 30, 2025

    que los saquen a palazos inutiles de mierda

  2. Anónimooctubre 30, 2025

    Que payasos, 🤡

  3. Anónimooctubre 30, 2025

    VAYAN A LA CASA DEL GOBERNADOR, NO JODAN A LOS DEMAS.

  4. Anónimooctubre 30, 2025

    pidanle a niley

  5. Anónimooctubre 30, 2025

    Que vergüenza!!!!! Este Negro de mierda quien carajo se cree? Por favor que Gendarmería Nacional intervenga Junto a Bomberos, despejen la ruta apaguen el fuego y de paso les peguen una buena Remojada. Todos esos que están ahí. Ninguno Labura . Manga de Vagos

  6. Anónimooctubre 30, 2025

    vayan a trabajar manga de vagos

  7. Anónimooctubre 30, 2025

    esta prohibido hacer fuego y ellos quemando palet y cubiertas unos vivos barbaros dende estan las autoridades

  8. Anónimooctubre 30, 2025

    Negros peronistas hdp
    Siempre joden al pueblo bien nacido
    Se les termina a estas.mierdas después de diciembre cuando salgan las nuevas leyes
    Sometidos de mierda.

  9. Anónimooctubre 30, 2025

    Por que no se cortan la chota en vez de la ruta

  10. Anónimooctubre 30, 2025

    Peronchos sucios

  11. Anónimooctubre 30, 2025

    Espero que esta vez el juez federal Clavete se ponga los pantalones y ordene desalojar la ruta y los meta en cana. Es un delito!!!

  12. Anónimooctubre 30, 2025

    Déjense de joder, es delito cortar una ruta nacional, dejen circular libremente y vayan a laburar

  13. Anónimooctubre 30, 2025

    Noooooooo jajajaja anda a tranzar con los legisladores traidor de mierda

  14. Anónimooctubre 30, 2025

    Ahora cortan imbeciles, por esto es que gano milei, la gente se hincho las pelotas de los gremialistas de mierda, cuando los liquiden van a ver como vuelve todo a la normalidad, por empezar a camioneros y al sutef

  15. Anónimooctubre 30, 2025

    Y los vehículos que quieren transitar libremente por razones laborales? Traslado de pasajeros, abastecimiento, emergencias médicas, etc. Llamen a la Bulrich y a los monos de ATE que los metan en cana.-

