(Vídeo) ATE realiza un corte de la Ruta Nacional N°3 en reclamo al Gobierno Provincial

ATE corta la Ruta Nacional N°3 en Tierra del Fuego exigiendo respuestas al Gobierno Provincial por reclamos salariales y laborales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego lleva adelante este jueves un corte total de la Ruta Nacional N°3 como medida de fuerza en reclamo al Gobierno Provincial, ante la falta de respuestas a los pedidos del sector público.
Según informó el gremio mediante un comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el secretario general Carlos Córdoba, junto a la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Consejo Directivo Provincial.
“Se resolvió llevar adelante un corte de ruta como medida de fuerza hasta obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno Provincial a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado”, señalaron desde ATE.
El sindicato reiteró que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que el Ejecutivo provincial atienda las demandas planteadas, que incluyen mejoras salariales, condiciones laborales y cumplimiento de compromisos pendientes.
La protesta genera importantes demoras en la circulación vehicular sobre la ruta que conecta las principales ciudades fueguinas, mientras desde ATE confirmaron que permanecerán en el lugar “hasta ser escuchados”.
que los saquen a palazos inutiles de mierdaResponderBorrar
Que payasos, 🤡ResponderBorrar
VAYAN A LA CASA DEL GOBERNADOR, NO JODAN A LOS DEMAS.ResponderBorrar
pidanle a nileyResponderBorrar
Que vergüenza!!!!! Este Negro de mierda quien carajo se cree? Por favor que Gendarmería Nacional intervenga Junto a Bomberos, despejen la ruta apaguen el fuego y de paso les peguen una buena Remojada. Todos esos que están ahí. Ninguno Labura . Manga de VagosResponderBorrar
vayan a trabajar manga de vagosResponderBorrar
esta prohibido hacer fuego y ellos quemando palet y cubiertas unos vivos barbaros dende estan las autoridadesResponderBorrar
Negros peronistas hdpResponderBorrar
Siempre joden al pueblo bien nacido
Se les termina a estas.mierdas después de diciembre cuando salgan las nuevas leyes
Sometidos de mierda.
Por que no se cortan la chota en vez de la rutaResponderBorrar
Peronchos suciosResponderBorrar
Espero que esta vez el juez federal Clavete se ponga los pantalones y ordene desalojar la ruta y los meta en cana. Es un delito!!!ResponderBorrar
Déjense de joder, es delito cortar una ruta nacional, dejen circular libremente y vayan a laburarResponderBorrar
Noooooooo jajajaja anda a tranzar con los legisladores traidor de mierdaResponderBorrar
Ahora cortan imbeciles, por esto es que gano milei, la gente se hincho las pelotas de los gremialistas de mierda, cuando los liquiden van a ver como vuelve todo a la normalidad, por empezar a camioneros y al sutefResponderBorrar
Y los vehículos que quieren transitar libremente por razones laborales? Traslado de pasajeros, abastecimiento, emergencias médicas, etc. Llamen a la Bulrich y a los monos de ATE que los metan en cana.-ResponderBorrar