(Vídeo) ATE realiza un corte de la Ruta Nacional N°3 en reclamo al Gobierno Provincial

ATE corta la Ruta Nacional N°3 en Tierra del Fuego exigiendo respuestas al Gobierno Provincial por reclamos salariales y laborales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego lleva adelante este jueves un corte total de la Ruta Nacional N°3 como medida de fuerza en reclamo al Gobierno Provincial, ante la falta de respuestas a los pedidos del sector público.

Según informó el gremio mediante un comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el secretario general Carlos Córdoba, junto a la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Consejo Directivo Provincial.