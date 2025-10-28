Siguen apareciendo construcciones misteriosas en la zona de los centros invernales y el InFueTur mira para otro lado

Surgen nuevas construcciones sin control en los centros invernales. Denuncian usurpaciones y silencio del InFueTur

Cada semana surge una nueva edificación en áreas protegidas cercanas a los centros invernales. El silencio del InFueTur alimenta sospechas de negocios turísticos en terrenos usurpados.
Una situación cada vez más evidente viene generando preocupación e indignación en la zona de los centros invernales de Ushuaia: construcciones de gran tamaño aparecen sin explicación, sin anuncios oficiales, sin permisos públicos conocidos y, sobre todo, sin que ninguna autoridad salga a dar respuestas.

Estos terrenos, que deberían ser de conservación ambiental y uso ordenado para actividades turísticas, terminan convertidos en emprendimientos privados que avanzan sin control. Lo más grave es que vecinos y trabajadores del sector aseguran que muchas de esas obras están levantadas en zonas usurpadas, donde el Estado brilló por su ausencia… hasta que el negocio ya está funcionando.

Pese a la magnitud de las obras y al impacto ambiental que generan, desde el Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur) prefieren guardar silencio y “mirar para otro lado”, permitiendo que proliferen inversiones de origen desconocido que luego operan sin habilitaciones claras ni mecanismos de control visibles.

A esta altura, la pasividad oficial ya no parece falta de información, sino complicidad con intereses privados que se adjudican la montaña y el bosque como si fueran propios.

Mientras tanto, vecinos de la zona denuncian que se trata de un modelo de ocupación del territorio a espaldas de la ciudadanía, donde el Estado solo aparece para legitimar hechos consumados y nunca para prevenirlos o sancionarlos.

La pregunta es inevitable: Quién autoriza estas construcciones… y qué intereses hay detrás?
Porque lo que se ve a simple vista es que los negocios avanzan y el Estado retrocede.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihyphenhyphenWYjyTxnfXzBwr2Tfr6NfzVG1lYWRr2Azh8YVeuUUOsM5xTIZggVLNSRUj_VnTCXaJBLbbmli9H6kK1skAp1B-OTQD-NHGd91K8icQFBhuZB3er_XNI2hgKIXTs7sSowYq-j_YR6eHUEoXXBUvq3dgqoP8fImhXSrRBlxI29fo0LX96fxFCJ/w640-h384/contruccion%20sin%20habilitacion.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihyphenhyphenWYjyTxnfXzBwr2Tfr6NfzVG1lYWRr2Azh8YVeuUUOsM5xTIZggVLNSRUj_VnTCXaJBLbbmli9H6kK1skAp1B-OTQD-NHGd91K8icQFBhuZB3er_XNI2hgKIXTs7sSowYq-j_YR6eHUEoXXBUvq3dgqoP8fImhXSrRBlxI29fo0LX96fxFCJ/s72-w640-c-h384/contruccion%20sin%20habilitacion.png
