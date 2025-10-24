Nuevo profesional fueguino: Mauro Ernesto Sánchez se recibió de Analista en Sistemas en la UNTDF y hoy celebra doble

Mauro Ernesto Sánchez se recibió de Analista en Sistemas en la UNTDF con un proyecto propio y celebra doble: hoy también es su cumpleaños. Felicitacio

Mauro Ernesto Sánchez culminó su carrera de Analista Universitario en Sistemas en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tras aprobar su última materia con un proyecto propio. A la felicidad de su título se suma un festejo especial: hoy también es su cumpleaños.

La emoción y el orgullo fueron protagonistas en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), donde Mauro Ernesto Sánchez aprobó este jueves su última materia, “Laboratorio de Software”, y se convirtió oficialmente en Analista Universitario en Sistemas. El flamante profesional presentó como proyecto final “Gestión Veterinaria Shiba”, un desarrollo propio.



Familiares de Mauro destacó que recibir su título representa un paso fundamental en su crecimiento profesional y un logro que impactará positivamente en su actual ámbito laboral.



Doble motivo para festejar

