Escándalo en el IPRA: denuncian al presidente por designar familiares y amigos en cargos

Una denuncia por nepotismo recayó sobre Antonio Arosteguichar, titular del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, por nombrar familiares y allegados en puestos clave.

TIERRA DEL FUEGO.– Un fuerte escándalo por presunto nepotismo golpea al Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) , tras una denuncia presentada en la Fiscalía de Estado contra su presidente, Antonio Arosteguichar.





La presentación judicial sostiene que el funcionario designó a familiares directos y allegados en cargos del organismo. Entre los casos señalados se encuentran Gustavo y Martín Barrios, hijos de su hermana, quienes habrían accedido a puestos dentro del IPRA.





Asimismo, la denuncia detalla que su conviviente, María Inés Amitrano, también fue incorporada al instituto, al igual que Diego Pierotti, a quien se lo habría promovido por su relación de amistad con Arosteguichar . En esa misma línea, se cuestiona el ingreso de la esposa de Pierotti , cuya designación estaría vinculada a los lazos personales con el presidente del organismo.





El caso generó fuerte repercusión en el ámbito político y social, donde ya se habla de un verdadero “festival de nepotismo” en el IPRA, uno de los entes con mayor recaudación de la provincia. Si bien desde hace tiempo se reciben denuncian por malos tratos de algunos funcionarios, esto paso a mayores y ya se hizo la denuncian ante Fiscalia de Estado.





Por ahora, ni Arosteguichar ni autoridades del Ejecutivo provincial emitieron declaraciones sobre la denuncia, que quedó en manos de la Fiscalía de Estado para su análisis. Parece que la fiesta de los 30 años se les fue de mambo y terminaron regalando cargos a familares.