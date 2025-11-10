Escala la Grave denuncia institucional: piden juicio político contra las autoridades del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego

Causales de inhabilidad: condena penal y matrícula suspendida





De acuerdo al escrito presentado, Carlos Daniel Seoane fue condenado en marzo de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 5 de Capital Federal por el delito de malversación culposa en el manejo de fondos públicos, lo que configura una inhabilidad moral absoluta para desempeñar cargos de control fiscal. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas.





Además, el contador posee su matrícula profesional suspendida en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo que le impide legalmente ejercer cualquier función vinculada a su profesión.





Pese a estas condiciones, Seoane fue promovido en enero de 2025, luego de la condena, lo que —según la denuncia— demuestra un mal desempeño sistemático y falta de ética institucional por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas.



