Escala la Grave denuncia institucional: piden juicio político contra las autoridades del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego

La presentación fue girada a la Legislatura y al Poder Ejecutivo provincial. Se acusa al presidente y al vocal del organismo de promover a un funcionario condenado por malversación y con matrícula suspendida.
Un nuevo escándalo institucional sacude al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego tras la presentación de una denuncia ciudadana formal que solicita el inicio de un juicio político contra las máximas autoridades del organismo: el presidente, Dr. Miguel Longhitano, y el vocal C.P.N. Hugo Sebastián Pani.

La acusación, que ya fue girada a la Legislatura Provincial, enviada a 15 Legisladores, Legisladores Nacionales, se le comunico al y al Poder Ejecutivo de Nació, es decir al Presidente de la Nación y a la Jefatura de Gabinete, se basa en la designación irregular del contador Carlos Daniel Seoane como Auditor Fiscal Subrogante, pese a que el profesional se encuentra doblemente inhabilitado para ejercer funciones públicas de control.

Funcionarios denunciados y resolución cuestionada

El pedido de juicio político apunta directamente a los firmantes de la Resolución Plenaria N° 008/2025, que promovió a Seoane al cargo jerárquico dentro del Tribunal.
La denuncia también involucra al C.P. David Ricardo Behrens, auditor fiscal a cargo y proponente de la designación, así como a otros funcionarios que habrían actuado para encubrir la irregularidad.

Causales de inhabilidad: condena penal y matrícula suspendida

De acuerdo al escrito presentado, Carlos Daniel Seoane fue condenado en marzo de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 5 de Capital Federal por el delito de malversación culposa en el manejo de fondos públicos, lo que configura una inhabilidad moral absoluta para desempeñar cargos de control fiscal. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas. 

Además, el contador posee su matrícula profesional suspendida en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo que le impide legalmente ejercer cualquier función vinculada a su profesión.

Pese a estas condiciones, Seoane fue promovido en enero de 2025, luego de la condena, lo que —según la denuncia— demuestra un mal desempeño sistemático y falta de ética institucional por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas.

Conflicto de intereses y presunto encubrimiento

El texto también apunta contra otros funcionarios, entre ellos C.P. Mauricio Irigoitia y C.P. Eliana Peri, actuales autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quienes —según la denuncia— tenían la obligación de informar la suspensión de la matrícula de Seoane y evitar su nombramiento, pero guardaron silencio y avalaron su continuidad.

Este comportamiento, afirman los denunciantes, podría configurar encubrimiento y violación a la Ley Nacional de Ética Pública N° 25.188, lo que agrava la situación institucional del organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos provinciales.

Lo que se solicita a los poderes del Estado

La presentación formal exige:
  • El inicio de juicio político contra Miguel Longhitano y Hugo Sebastián Pani por mal desempeño e inhabilidad moral.
  • El cese inmediato en sus funciones del C.P. Carlos Daniel Seoane.
  • La remisión de los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para investigar posibles delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
El caso, que pone bajo la lupa a los principales responsables del órgano de control financiero provincial, abre una nueva crisis de transparencia institucional en Tierra del Fuego, donde los organismos encargados de auditar al Estado terminan señalados por las mismas prácticas que deberían evitar.

  1. Anónimonoviembre 10, 2025

    Avisen donde se puede firmar que acompaño la denuncia. Hay que incluir al viejo podrido botoxeado, teñido, rosca floja y facho de la fiscalia de estado

  2. Anónimonoviembre 10, 2025

    melella, se te prende fuego todo, tcp, puerto, salud, educacion...

  3. Anónimonoviembre 10, 2025

    Que mala onda con la gente de Meleya, son buenas personas vamos a vivir mejor.....

  4. Anónimonoviembre 10, 2025

    si esta suspendido lo ve cualquier persona por la pagina del consejo, que culpa tienen los profesionales del consejo, eso lo debe hacer el personal de administración del tcp cuando lo verifican en su legajo. Háganse cargo del clavo ese

  5. Anónimonoviembre 10, 2025

    Que lindo Che .. Ésto se está por descomponeeeeer .. y luego viene EL Tsunami JUICIO POLÍTICO A LA VICE Y AL GOBERNADOR ..

  6. Anónimonoviembre 10, 2025

    era hora de que pidan juicio politico y no solo para el tribunal de cuentas

  7. Anónimonoviembre 10, 2025

    Por favor, dejen de publicar tonteras, son intocables, nadie les hace nada, son la escribania de los fraudes del gobierno, como la sindicatura municipal en la municipalidad. Tienen a todos los jueces y fiscales a su servicio, andá a hacer una denuncia con todas las pruebas y te la cajonean a la semana, y hasta capaz te persiguen y te allanan.

  8. Anónimonoviembre 10, 2025

    PUEDEN MATAR A ALGUIEN COMO EL CASO DE VUOTO, O DESTRUIR PATRIMONIO PRIVADO COMO LA JUEZA FELICITAS MAIZTEGUI QUE NADIE LES HACE NADA.

  9. Anónimonoviembre 10, 2025

    Hijos de puta!

