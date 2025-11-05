(Video) Vecinos de Andorra denuncian que personal de la DPE se llevó un caño comprado por la comunidad para obras de alcantarillado

Vecinos del sector de Andorra, en la calles Antiguos Leñadores y Pasaje Los Duendes, denunciaron públicamente que personal perteneciente a la Dirección Provincial de Energía (DPE) se llevó un caño destinado a la construcción de una alcantarilla, elemento que había sido comprado colectivamente por las familias del lugar.





Según explicaron los residentes, el hecho ocurrió hace tiempo, pero no se supo hasta hoy que el caño lo había retiro un grupo de trabajadores de la DPE llegó al sector y retiró el caño con una camioneta oficial, sin brindar explicaciones. Lo pudieron comprobar por medio del video que compartieron con la redacción de Crónicas Fueguinas





“Queremos poner en conocimiento a los de Energía que el caño no era basura, era para hacer la alcantarilla de nuestra calle. Lo compramos entre los vecinos”, expresaron y enviaron la prueba de lo sucedido en un video.





El material había sido adquirido por los propios vecinos para mejorar el drenaje pluvial en una zona que sufre constantemente acumulación de agua y buscaban mejorar la situación.





Los vecinos indicaron que recién hoy pudieron confirmar quien se había llevado el caño y que buscan resolver la situación con el personal de energía. “Nos cuesta mucho juntar el dinero para comprar los materiales, y que vengan a llevarse algo que no les pertenece es una falta de respeto total”, señaló una de las vecinos afectadas. La situación generó malestar e indignación en el barrio, que reclama la devolución inmediata del caño. Hasta.



