Joven fueguino fue enviado al frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania: su padre pide auxilio urgente

Llamamiento humanitario al Ministro de Defensa ruso





El padre elevó una nota formal dirigida al Ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andréi Beloúsov, solicitando que “ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”. Desde Crónicas Fueguinas, sabemos del contacto del Municipio de Ushuaia con autoridades Rusas para resolver la situación.





En su presentación, Juan Bettiga argumentó que su hijo no tiene vínculo alguno con las fuerzas armadas y que su estadía en Rusia respondía exclusivamente a motivos académicos.