Joven fueguino fue enviado al frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania: su padre pide auxilio urgente

Joven fueguino de 23 años fue enviado al frente de batalla en Rusia. Su padre, enfermo de cáncer, pide ayuda humanitaria urgente para rescatarlo.
La angustia y la desesperación conmueven a Tierra del Fuego. Dante Bettiga, un joven de 23 años oriundo de Ushuaia, viajó a Rusia con la intención de estudiar idiomas, pero en las últimas horas se conoció que fue enviado al frente de batalla en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Su padre, Juan Bettiga, lanzó un pedido humanitario urgente para lograr el regreso de su hijo. Sin embargo, la situación se complica debido a que Argentina no mantiene relaciones diplomáticas directas con Rusia, lo que vuelve los trámites prácticamente imposibles.
Llamamiento humanitario al Ministro de Defensa ruso
El padre elevó una nota formal dirigida al Ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andréi Beloúsov, solicitando que “ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”. Desde Crónicas Fueguinas, sabemos del contacto del Municipio de Ushuaia con autoridades Rusas para resolver la situación.
En su presentación, Juan Bettiga argumentó que su hijo no tiene vínculo alguno con las fuerzas armadas y que su estadía en Rusia respondía exclusivamente a motivos académicos.
Un padre enfermo y desesperado
La situación se agrava por el delicado estado de salud del padre, quien padece cáncer de hígado y anexó su historia clínica al pedido enviado a las autoridades rusas. “Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación”, expresó en su nota.
El llamado de Bettiga ya fue elevado también a organismos humanitarios internacionales y difundido a través de medios locales, buscando visibilizar el caso y lograr una intervención urgente.
RARO TODO ESTO, NO?ResponderBorrar
Justo fue a estudiar a rusia.. pais de criminales si los hay en El.mundo ...ResponderBorrar
A ver gobierno de la provincia si sirven para algo y ayudan al muchacho a volver a UshuaiaResponderBorrar
En Rusia por motivos académicos ? Me suena raro, los pibes se creen que la guerra es un videojuego. Además, en Rusia y Ucrania, si andas caminando por la calle te agarran y te mandan al frente, no está para boludeces esos países.ResponderBorrar
El que seguro no va a poder ayudar es el Gobernador Melella, que se lleva tan bien con el presidente. Vieron por qué es importante que el gobernador se lleve (por lo menos) con el presidente, estas cosas se reclaman en conjunto, ahora anda a cantarle a Gardel.ResponderBorrar
¿Y cómo fue que lo movilizaron si no es ciudadano ruso? Las naciones no reclutan extranjeros. Seguro tenía la ciudadanía, como sacan muchos para “zafar” de Argentina. Bueno, si le gusta el durazno, habrá que aguantarse la pelusa.ResponderBorrar