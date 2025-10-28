Milei avanza con el remate de tierras del Ejército: ahora ponen en la mira terrenos top en Ushuaia, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

Milei avanza con la venta de tierras militares: Palermo, Mendoza, Córdoba y más de 9 hectáreas en Ushuaia podrían ser rematadas para conseguir dólares

El Gobierno nacional busca vender propiedades militares para hacerse de dólares. En la lista figuran Puerto Madero, Palermo, el Valle de Uco y Embalse. En Ushuaia ya habilitaron la enajenación de más de 9 hectáreas frente a Monte Gallinero.
En plena crisis económica y con las reservas en caída, el Gobierno de Javier Milei analiza rematar terrenos estratégicos del Ejército argentino, muchos de ellos ubicados en zonas premium del país y codiciados por el negocio inmobiliario de lujo.

El modelo ya había sido aplicado por Mauricio Macri y festejado por los grandes desarrolladores: vender tierras públicas con ubicación privilegiada y uso militar histórico.

Entre los predios apuntados se encuentran:
  • Una parte del Regimiento de Patricios en Palermo, a metros de Libertador
  • Tierras en Puerto Madero donde opera Defensa
  • 10.000 hectáreas en Campo de los Andes (Mendoza)
  • 900 hectáreas en Embalse (Córdoba), con 7 hoteles turísticos
  • Predios en Bariloche y San Martín de los Andes
  • Y ahora, Ushuaia entra al negocio
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), hoy manejada por Nicolás Pakgojz —ex funcionario PRO y hombre cercano al empresario Eduardo Elsztain, el mayor desarrollador inmobiliario del país— tiene el control de todos los terrenos militares. Y es quien avanzará con las subastas.

Ushuaia: el terreno que podrían entregar al mejor postor

El Gobierno publicó el decreto 765/2025, que autoriza a la AABE a disponer, transferir o vender más de 9 hectáreas de tierras de la Armada en la zona de Bahía Golondrina, frente al barrio Monte Gallinero. Un sector con potencial inmobiliario enorme, a pocos minutos del centro de la ciudad.

El predio —parte del inventario histórico de tierras de la Armada— incluye dos viejas construcciones y grandes extensiones baldías. En 2012 había sido destinado al PROCREAR, pero ahora el rumbo es otro: convertir patrimonio del Estado en dólares frescos.

Negocios, poder y vínculos peligrosos

La relación entre Milei y Elsztain no es menor:
• El empresario le dio alojamiento gratuito por meses en el Hotel Libertador
• Sus empresas tienen negocios millonarios con el Estado
• El libertario nunca explicó quién pagó esa estadía, lo que podría configurar dádivas e incompatibilidades

Ningún fiscal movió un papel hasta el momento.

Mientras tanto, crece la bronca interna en las Fuerzas Armadas, que ya vienen cuestionando otro golpe: la intención del Gobierno de privatizar la obra social militar.

Lo que para la Rosada es una “modernización del Estado”, para muchos significa entregar soberanía y patrimonio estratégico a privados. Tierra del Fuego ya está en venta y en silencio, los mejores terrenos del país esperan comprador.

