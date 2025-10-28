Milei avanza con el remate de tierras del Ejército: ahora ponen en la mira terrenos top en Ushuaia, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

En plena crisis económica y con las reservas en caída, el Gobierno de Javier Milei analiza rematar terrenos estratégicos del Ejército argentino, muchos de ellos ubicados en zonas premium del país y codiciados por el negocio inmobiliario de lujo.

El modelo ya había sido aplicado por Mauricio Macri y festejado por los grandes desarrolladores: vender tierras públicas con ubicación privilegiada y uso militar histórico.





Entre los predios apuntados se encuentran:

Una parte del Regimiento de Patricios en Palermo, a metros de Libertador

Tierras en Puerto Madero donde opera Defensa

10.000 hectáreas en Campo de los Andes (Mendoza)

900 hectáreas en Embalse (Córdoba), con 7 hoteles turísticos

Predios en Bariloche y San Martín de los Andes

Y ahora, Ushuaia entra al negocio

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), hoy manejada por Nicolás Pakgojz —ex funcionario PRO y hombre cercano al empresario Eduardo Elsztain, el mayor desarrollador inmobiliario del país— tiene el control de todos los terrenos militares. Y es quien avanzará con las subastas.





Ushuaia: el terreno que podrían entregar al mejor postor





El Gobierno publicó el decreto 765/2025, que autoriza a la AABE a disponer, transferir o vender más de 9 hectáreas de tierras de la Armada en la zona de Bahía Golondrina, frente al barrio Monte Gallinero. Un sector con potencial inmobiliario enorme, a pocos minutos del centro de la ciudad.





El predio —parte del inventario histórico de tierras de la Armada— incluye dos viejas construcciones y grandes extensiones baldías. En 2012 había sido destinado al PROCREAR, pero ahora el rumbo es otro: convertir patrimonio del Estado en dólares frescos.



