Milei avanza con el remate de tierras del Ejército: ahora ponen en la mira terrenos top en Ushuaia, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

Milei avanza con la venta de tierras militares: Palermo, Mendoza, Córdoba y más de 9 hectáreas en Ushuaia podrían ser rematadas para conseguir dólares
En plena crisis económica y con las reservas en caída, el Gobierno de Javier Milei analiza rematar terrenos estratégicos del Ejército argentino, muchos de ellos ubicados en zonas premium del país y codiciados por el negocio inmobiliario de lujo.
El modelo ya había sido aplicado por Mauricio Macri y festejado por los grandes desarrolladores: vender tierras públicas con ubicación privilegiada y uso militar histórico.
Entre los predios apuntados se encuentran:
- Una parte del Regimiento de Patricios en Palermo, a metros de Libertador
- Tierras en Puerto Madero donde opera Defensa
- 10.000 hectáreas en Campo de los Andes (Mendoza)
- 900 hectáreas en Embalse (Córdoba), con 7 hoteles turísticos
- Predios en Bariloche y San Martín de los Andes
- Y ahora, Ushuaia entra al negocio
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), hoy manejada por Nicolás Pakgojz —ex funcionario PRO y hombre cercano al empresario Eduardo Elsztain, el mayor desarrollador inmobiliario del país— tiene el control de todos los terrenos militares. Y es quien avanzará con las subastas.
Ushuaia: el terreno que podrían entregar al mejor postor
El Gobierno publicó el decreto 765/2025, que autoriza a la AABE a disponer, transferir o vender más de 9 hectáreas de tierras de la Armada en la zona de Bahía Golondrina, frente al barrio Monte Gallinero. Un sector con potencial inmobiliario enorme, a pocos minutos del centro de la ciudad.
El predio —parte del inventario histórico de tierras de la Armada— incluye dos viejas construcciones y grandes extensiones baldías. En 2012 había sido destinado al PROCREAR, pero ahora el rumbo es otro: convertir patrimonio del Estado en dólares frescos.
Negocios, poder y vínculos peligrosos
La relación entre Milei y Elsztain no es menor:
• El empresario le dio alojamiento gratuito por meses en el Hotel Libertador
• Sus empresas tienen negocios millonarios con el Estado
• El libertario nunca explicó quién pagó esa estadía, lo que podría configurar dádivas e incompatibilidades
Ningún fiscal movió un papel hasta el momento.
Mientras tanto, crece la bronca interna en las Fuerzas Armadas, que ya vienen cuestionando otro golpe: la intención del Gobierno de privatizar la obra social militar.
Lo que para la Rosada es una “modernización del Estado”, para muchos significa entregar soberanía y patrimonio estratégico a privados. Tierra del Fuego ya está en venta y en silencio, los mejores terrenos del país esperan comprador.
COMENTARIOS