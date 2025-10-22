Polémica judicial en Tierra del Fuego: un juez pidió que los padres también demanden al SUTEF por la pérdida de clases

En medio de un nuevo paro de 48 horas convocado por el SUTEF, el conflicto educativo en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Civil y Comercial N°1, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, interviene en una acción de amparo presentada por el abogado Francisco Giménez, en representación de padres de alumnos que reclaman el cumplimiento del derecho constitucional a recibir educación.

El amparo apunta al Gobierno provincial, exigiendo que se garantice la prestación del servicio educativo, conforme lo establece la Ley de Educación y la Constitución fueguina. Sin embargo, el juez Boccardo sorprendió al sugerir que los padres también deberían incluir al gremio docente SUTEF como parte demandada, debido a su responsabilidad en la pérdida de días de clase por las medidas de fuerza.





El abogado Giménez, en diálogo con Radio Provincia, rechazó esa posibilidad: “Esta no es la intención, porque no corresponde hacerlo. Los padres buscan que el Estado garantice el derecho a la educación, no iniciar una guerra judicial contra los docentes”, aclaró.





El letrado cuestionó además la falta de equidad en el sistema educativo fueguino: “Hoy las escuelas privadas subvencionadas por el Estado garantizan al menos los días de clases, aunque no siempre la calidad educativa. Los mismos docentes que a la mañana hacen paro en la pública, a la tarde trabajan en los colegios privados”.





La situación en las escuelas públicas es alarmante. Según Giménez, algunos establecimientos como la Escuela N°32 no llegarán siquiera a 60 días de clases efectivos en todo el año, cuando la ley exige un mínimo de 180.



